11年沒性生活！小S喊話老公「想開放性關係」　提條件：不要有小孩就好

記者孟育民／台北報導

小S（徐熙娣）2005年與許雅鈞結婚，夫妻私下互動始終是外界的關注焦點，先前才驚爆夫妻已經11年沒性生活。日前在《小姐不熙娣》討論愛情觀，坦承自己是屬於開放型的人：「我多希望我們就開放性關係，他要幹嘛都可以！」她曾試圖跟老公溝通，卻被譴責說「妳怎麼會有這種想法」，語出驚人再次嚇壞全場。

▲▼小S想要開放性關係。（圖／翻攝自小姐不熙娣）

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小S表示自己可以接受開放式行為，只要老公不要再有一個小孩都可以，苦笑說：「他（許雅鈞）就是偏不要，我老公很變態，他就是只想跟兄弟玩骰盅，即時他兄弟帶了年輕妹妹，身材姣好，但他眼中只有骰盅，還有兄弟誰先喝醉，他回去就很有成就感，我想說『你就去捏那些妹妹奶嘛』，他就說baby妳怎麼會有這種想法。」





▲▼小S想法被老公譴責。（圖／翻攝自小姐不熙娣）

事實上，小S先前才有感而發說，「我結婚已經25年了，我只是想要跟大家分享一下我的心情，進入婚姻一開始很幸福，大概生到第3個孩子之後，將近有10、11年的時間『老公沒有碰我』，我覺得我下面不知道是什麼東西！」雖說如此，但夫妻倆仍時常約會被粉絲捕捉，結婚多年依舊甜蜜。

▲小S和許雅鈞感情甜蜜。（圖／翻攝自小S臉書）