劉亮佐罕發文放閃！曝趙小僑「暖心1行為」　惹網羨：太有愛了

記者顧齊祐／綜合報導

藝人趙小僑於2016年嫁給劉亮佐，除了有繼子劉子銓，她也於2022年順利生下女兒「典典寶寶」。儘管事業繁忙，趙小僑仍不忘用心照顧家庭。昨（26）日晚上她剛從韓國回台，即便疲累她仍為準備凌晨出門釣魚的劉亮佐留下一份愛心早餐與紙條，讓劉亮佐忍不住在社群上發文放閃。

▲劉亮佐與趙小僑結婚多年。（圖／資料照）



劉亮佐今（27）日在Instagram分享道「女王晚上十一點多才從韓國回到家，凌晨三點準備出發去釣魚的我在櫃子上發現了她的麵包和紙條」。而紙條上則寫著「仁川機場買的咖啡麵包，帶著吃，中間有奶油，最好早上吃掉」，並且屬名「Lovely僑」，透露出滿滿的愛意。

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▲趙小僑留下愛心早餐與紙條。（圖／翻攝自Instagram／renzoliu1118）



劉亮佐形容說這是釣魚人的幸福，接著表示「炒麵和熱湯是釣魚人的早餐，飯糰是釣魚人溪邊的午餐，精實的裝備是釣魚人的好朋友，唯一上岸的霞面是釣魚人的快樂」，除了感激老婆的關愛，也分享了自己的釣魚心得。

▲劉亮佐形容老婆的愛心早餐是釣魚人的幸福。（圖／翻攝自Instagram／renzoliu1118）



劉亮佐的文章發布後，讓網友們都相當羨慕，並紛紛留言表示「太幸福了！」、「好貼心的小僑」、「已閃瞎」、「小僑真的太有愛了」、「幸福的釣魚人」。