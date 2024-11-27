快訊／賈永婕哽咽哭了！　「這麼惡意的手法」反控爆料者

記者陳芊秀／綜合報導

台北101董事長賈永婕27日中午開直播，一一回應外界爆料。她身穿藍色襯衫，表情嚴肅，而且忍不住情緒失控，哽咽淚崩，說到疫情期募捐物資遭指有私心，更是激動落淚「為什麼這樣子說呢？」

▲賈永婕直播哭了。（圖／翻攝自臉書）

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爆料稱賈永婕擔任台北101董事長，令公司最大股東日方伊藤忠商事株式會社相當傻眼。她反擊表示，日前前去日本正是因為公事，除了跑了9個商場取經，並且面會岡藤正廣，且岡藤會長前一天在紐約與川普見面，隔天回日本與她見面，她以此回應「如果他傻眼的話，應該不會高規格接待我吧」。

賈永婕被指疫情期募捐抗疫神器，被質疑另有私心，因為被提點可以「多做公益」。她因提到女兒忍不住激動落淚，「不是你媽媽幫你做（公益）」、「如果我要做，我要捐，我乾脆把錢捐給學校不就好了」，疫情期勤跑醫院一事，情緒激動大聲說「我要冒著生命風險耶！那個時候沒有人要進醫院耶！」至於遭指有錢人用慈善美名包裝自己，她疑惑道「你覺得我需要回應嗎？有錢又願意分享不行哦？」

▲賈永婕提到家人忍不住激動落淚。（圖／翻攝自臉書）

且賈永婕親口一一唸出爆料報導，包括親口唸作風豪放，拍照時擅長伸舌，也公然讓老公作勢舔奶。她語塞一陣，反問道：「親我的人是我老公耶，啊不然哩？我是有違反善良風俗嗎？」她進一步解釋，當時是40歲生日派對，主題是不良少年少女，反而對於負面報導很傻眼。

▲賈永婕40歲生日趴的照片被週刊報導，她反問「親我的人是我老公耶，啊不然哩？」（圖／翻攝自臉書）

賈永婕不改率直作風，逐一回應爆料報導。她也疑惑爆料者為何會爆出如伊藤忠公司態度如此私密的內容，說道：「不知道到底是誰爆料，用這麼惡意的手法，爆料的人還是知道這麼多事情的人，大家覺得是誰呢？」





