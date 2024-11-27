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快訊／孝琳登陸新北耶誕城　ENERGY隔天再壓軸公開了

記者葉文正／新北報導

2024新北歡樂耶誕城演唱會，將於12/14、12/15舉辦，今日在新北市府舉行卡司公布記者會，主持人將由陳漢典及Sandra初次搭檔，演唱會卡司男團Ozone也驚喜現身演唱。今年兩日演唱會嘉賓同步公開，包括韓國碧昂絲」女神孝琳、icyball冰球樂團、洪暐哲、AcQUA源少年R.Y.G.⋯等等，精彩可期。

▲孝琳台北演唱會。（圖／優勢力娛樂＆勁維肯提供）

▲孝琳將在新北耶誕城現身。（圖／優勢力娛樂＆勁維肯提供）

藝人陳漢典及Sandra初次搭檔接下主持棒，兩位主持人相當興奮又期待能站上耶誕城舞臺，而再度來到新北歡樂耶誕城演出的男團Ozone，也特別作為記者會嘉賓驚喜獻唱，表示很開心能和大家共度佳節，期盼能在冬日為大家帶來最熱情的耶誕氣氛。

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▲OZONE今天搶先在新北耶誕開唱。（圖／記者葉文正攝）

▲OZONE今天搶先在新北耶誕開唱。（圖／記者葉文正攝）

12/14（六）夢想之夜，由金曲歌后艾怡良以靈魂唱功開場，緊接著陳華、李東軒、熊仔、白安、GX鼓鼓呂思緯 蕭秉治及八三夭等實力派歌手輪番演唱，壓軸更邀請到韓國女神「孝琳」來台，將唱跳多首動感十足的K-POP組曲。

▲OZONE今天搶先在新北耶誕開唱。（圖／記者葉文正攝）

▲陳漢典宣布卡司。（圖／記者葉文正攝）

12/15（日）圓夢之夜則將由近期回歸、男團Energy重磅開場引爆舞臺熱潮，接著icyball冰球樂團、BOOM！怪物星人、洪暐哲、理想混蛋、AcQUA源少年R.Y.G.、宇宙人及Ozone等團體接力演唱，最後壓軸邀請到搖滾天團告五人，將以多首情歌神曲連發，讓現場合唱宛如大型KTV。

2024新北歡樂耶誕城「魔幻巨星耶誕演唱會」活動轉播將在12/14（六）及12/15（日）18時至22時由年代MUCH台及MOD壹綜合全程播出。

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