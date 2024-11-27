啦啦隊女神長11cm腫瘤「球員男友陪複診」！一見面就揉…恩愛全被拍

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陳波波長11cm腫瘤「球員男友謝亞軒陪複診」！一見面就揉…恩愛全被拍

患難情1／陳波波長13公分腫瘤　男友謝亞軒愛相隨陪複診

▲中信啦啦隊女神陳波波模樣俏麗可愛，人氣頗高。（圖／翻攝自陳波波IG／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

身兼「中信啦啦隊」、「新北中信特攻啦啦隊」的女神陳波波，10月底在社群網站自曝肚中有一顆11公分的瘤，11月18日動刀處理並向粉絲報平安。在開刀前夕，時報周刊CTWANT也直擊陳波波到醫院看診，而去年被本刊捕獲和「交往ing」的球員男友謝亞軒一路相伴，小倆口的感情依舊甜蜜。

患難情1／陳波波長13公分腫瘤　男友謝亞軒愛相隨陪複診

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▲穿著小露性感的陳波波，中午獨自搭乘小黃前往美甲店。（圖／本刊攝影組）

患難情1／陳波波長13公分腫瘤　男友謝亞軒愛相隨陪複診

▲做完指甲的陳波波走到附近一處停車場，男友謝亞軒立刻下車迎接她，還隨即上手替她按摩服務。（圖／本刊攝影組）

11月15日中午12點50分，陳波波穿著性感短裙加中空小可愛出門，獨自搭計程車到了台北市內湖區一家美甲沙龍。大約下午2點，做完美甲的她，臉上滿是笑容，邊走邊打電話，令人好奇電話的彼端會是誰，讓她如此心花怒放。

患難情1／陳波波長13公分腫瘤　男友謝亞軒愛相隨陪複診

▲小倆口在附近一家麵攤解決午餐，走出店面時，陳波波輕扶謝亞軒的腰，謝亞軒開心地說著，她則在一旁專心聆聽。（圖／本刊攝影組）

患難情1／陳波波長13公分腫瘤　男友謝亞軒愛相隨陪複診

▲車子驅車前往位於台北市中山區的醫院，推測是陳波波要回診，而謝亞軒也一路陪伴。（圖／本刊攝影組）

隨後，她漫無目的的在巷子裡閒晃，累了就在路邊的椅子上坐著邊休息、一邊繼續熱線。2點44分，陳波波終於起身走到附近的停車場，此時男友謝亞軒已在現場等候，看到走向車子的陳波波，謝亞軒不僅下車迎接，臉上還露出滿滿的笑容，他更把雙手放到女方的肩膀上揉捏按摩，從陳波波開心的神情，不難看出她相當享受這樣的「待遇」。

患難情1／陳波波長13公分腫瘤　男友謝亞軒愛相隨陪複診

▲看完診，2人返回女方住處，這次謝亞軒沒在附近找停車場，而是直接把車開下大樓。（圖／本刊攝影組）

而會合後的小倆口走到附近一家麵店用餐，大約半個小時便填飽肚子。走出麵店時，陳波波戴上口罩，似乎以為有特別遮掩，就不會被關注，之後她也將左手搭上男生的腰部，2人就這樣甜蜜蜜回到停車場取車。

3點46分，車子開進台北市中山區某大型醫院的停車場，陳波波看診時，謝亞軒則到洗手間報到。4點14分，看完診後，2人一起到停車場取車離開醫院。4點50分，車子開進陳波波住處的停車場。去年10月被本刊直擊2人戀情時，男方只能在附近找位置停車，如今一年過去，車子已經直接開進女方住處，可見2人的感情十分穩定。

患難情1／陳波波長13公分腫瘤　男友謝亞軒愛相隨陪複診

▲晚上七點多兩人開車前往台北市北投區的五星級溫泉酒店。（圖／本刊攝影組）

晚間7點出頭，謝亞軒又載著陳波波出門直奔台北市北投區，將車在路邊停妥後，兩人走進一家知名的五星級溫泉酒店。1小時43分鐘後，小倆口走出酒店開車離去，結束溫馨浪漫的一天。

關於謝亞軒護花送陳波波到醫院複診、陳波波開刀後身體狀況，本刊記者傳訊給女方經紀人，截至截稿前未得到回應。

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周刊王, 陳波波, 謝亞軒

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