舒華終於現身秀性感美態　楊祐寧大喊「真的可以播嗎」

記者葉文正／台北報導

《艾嘉食堂》營業額創新高，職員們的外貌卻逐漸唔通？新實習生舒華亮相，韓女團光環讓全體職員期待又好奇！

▲舒華教大家跳性感舞蹈。（圖／泰坦星娛樂）

《艾嘉食堂》營業第二週，營業額達到歷史新高，但王大陸的雞蛋糕擺盤依舊像是「藝術品」一般，讓人難以理解，楊祐寧看了笑說：「拿湯匙給我，我都會想把王大陸砸死！」

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▲舒華讓大家感到新奇。（圖／泰坦星娛樂）

結果王大陸竟然趁楊祐寧不注意直接把「藝術擺盤」雞蛋糕送上桌，讓楊祐寧直呼：「不能換人嗎！」事實上王大陸將比其他職員提早畢業，大家從三天前就開始感到不捨，但又希望他離開前把吧台需要的材料像是冬瓜茶、愛玉都多準備一些，甚至還被柯佳嬿點餐想喝綠豆湯，讓他「離職」前反而變得超忙碌。

▲舒華跟大家一起包水餃。（圖／泰坦星娛樂）

繁重的食堂工作，也讓職員們開始逐漸無法顧及自己的妝髮造型，既是主廚、又像是職員們媽媽的張艾嘉，每天早上仔細查看大家的外型，貼心提醒「不可以出現蘇梅島的樣子！不可以越來越邋遢！」 王大陸則因為穿不下張艾嘉買的食堂制服，搬出好兄弟彭于晏救援，表示「彭于晏可能都穿不下這件！會炸開！」引出張艾嘉長串碎碎念表示彭于晏拍戲的時候真的很瘦，王大陸則立下誓言瘦下來會穿上制服拍照傳給張姐看！

▲楊祐寧學舒華跳舞。（圖／泰坦星娛樂）

實習生舒華抵達《艾嘉食堂》，身為世界知名韓國女團(G)I-DLE成員之一的她，職員們對她卻一無所知，讓初見面的氣氛微微害羞，幸好舒華提前準備了禮物，讓食堂氣氛立刻熱絡了起來，原來《艾嘉食堂》記者會上曾出現過的「邁向必比登」招牌，是舒華送上的見面禮，結果卻收到楊祐寧搞笑回應：「你幫我們掛在一個比較不會被客人看到的地方。」原本的雄心壯志因為害羞、在新實習生面前不復存在。

▲舒華加入艾嘉食堂奮戰。（圖／泰坦星娛樂）

午餐前楊祐寧突發奇想叫舒華教大家舞蹈，舒華讓大家選要性感的還是Hip-hop舞蹈，楊祐寧立刻叫上王大陸一起學性感舞蹈，舒華大方為大家送上(G)I-DLE最性感的歌曲「Nxde」舞步，沒想到太過性感的內容讓大家驚呼「這真的可以播嗎？」

楊祐寧則搞笑表示最想學的是舒華甩頭髮，而相較於柯佳嬿故障般的舞姿，楊祐寧被讚跳得好之後自曝自己是熱舞社，「要不是沒有安全帽我現在就頭轉了！」舒華也教大家各自的韓文名字唸法，《艾嘉食堂》職員們竟變成了「A咖」、「油膩」、「鐵路」？午餐後他們帶著舒華上街發傳單，沒想到竟直接躲進咖啡廳吹冷氣，還玩起疊疊樂，張艾嘉則獨自一人留在食堂包餃子，最終卻把《艾嘉食堂》拍成了新年特別節目？請鎖定本週六《艾嘉食堂》第八集，11/30晚間八點在三立都會台播出，NETFLIX週六晚間十點上線，華視主頻則於隔週六晚間八點播出。