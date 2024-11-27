ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

舒華終於現身秀性感美態　楊祐寧大喊「真的可以播嗎」

記者葉文正／台北報導

《艾嘉食堂》營業額創新高，職員們的外貌卻逐漸唔通？新實習生舒華亮相，韓女團光環讓全體職員期待又好奇！

▲舒華教大家跳性感舞蹈。（圖／泰坦星娛樂）

▲舒華教大家跳性感舞蹈。（圖／泰坦星娛樂）

《艾嘉食堂》營業第二週，營業額達到歷史新高，但王大陸的雞蛋糕擺盤依舊像是「藝術品」一般，讓人難以理解，楊祐寧看了笑說：「拿湯匙給我，我都會想把王大陸砸死！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲舒華教大家跳性感舞蹈。（圖／泰坦星娛樂）

▲舒華讓大家感到新奇。（圖／泰坦星娛樂）

結果王大陸竟然趁楊祐寧不注意直接把「藝術擺盤」雞蛋糕送上桌，讓楊祐寧直呼：「不能換人嗎！」事實上王大陸將比其他職員提早畢業，大家從三天前就開始感到不捨，但又希望他離開前把吧台需要的材料像是冬瓜茶、愛玉都多準備一些，甚至還被柯佳嬿點餐想喝綠豆湯，讓他「離職」前反而變得超忙碌。

▲舒華教大家跳性感舞蹈。（圖／泰坦星娛樂）

▲舒華跟大家一起包水餃。（圖／泰坦星娛樂）

繁重的食堂工作，也讓職員們開始逐漸無法顧及自己的妝髮造型，既是主廚、又像是職員們媽媽的張艾嘉，每天早上仔細查看大家的外型，貼心提醒「不可以出現蘇梅島的樣子！不可以越來越邋遢！」 王大陸則因為穿不下張艾嘉買的食堂制服，搬出好兄弟彭于晏救援，表示「彭于晏可能都穿不下這件！會炸開！」引出張艾嘉長串碎碎念表示彭于晏拍戲的時候真的很瘦，王大陸則立下誓言瘦下來會穿上制服拍照傳給張姐看！

▲舒華教大家跳性感舞蹈。（圖／泰坦星娛樂）

▲楊祐寧學舒華跳舞。（圖／泰坦星娛樂）

實習生舒華抵達《艾嘉食堂》，身為世界知名韓國女團(G)I-DLE成員之一的她，職員們對她卻一無所知，讓初見面的氣氛微微害羞，幸好舒華提前準備了禮物，讓食堂氣氛立刻熱絡了起來，原來《艾嘉食堂》記者會上曾出現過的「邁向必比登」招牌，是舒華送上的見面禮，結果卻收到楊祐寧搞笑回應：「你幫我們掛在一個比較不會被客人看到的地方。」原本的雄心壯志因為害羞、在新實習生面前不復存在。

▲舒華教大家跳性感舞蹈。（圖／泰坦星娛樂）

▲舒華加入艾嘉食堂奮戰。（圖／泰坦星娛樂）

午餐前楊祐寧突發奇想叫舒華教大家舞蹈，舒華讓大家選要性感的還是Hip-hop舞蹈，楊祐寧立刻叫上王大陸一起學性感舞蹈，舒華大方為大家送上(G)I-DLE最性感的歌曲「Nxde」舞步，沒想到太過性感的內容讓大家驚呼「這真的可以播嗎？」

楊祐寧則搞笑表示最想學的是舒華甩頭髮，而相較於柯佳嬿故障般的舞姿，楊祐寧被讚跳得好之後自曝自己是熱舞社，「要不是沒有安全帽我現在就頭轉了！」舒華也教大家各自的韓文名字唸法，《艾嘉食堂》職員們竟變成了「A咖」、「油膩」、「鐵路」？午餐後他們帶著舒華上街發傳單，沒想到竟直接躲進咖啡廳吹冷氣，還玩起疊疊樂，張艾嘉則獨自一人留在食堂包餃子，最終卻把《艾嘉食堂》拍成了新年特別節目？請鎖定本週六《艾嘉食堂》第八集，11/30晚間八點在三立都會台播出，NETFLIX週六晚間十點上線，華視主頻則於隔週六晚間八點播出。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

推薦閱讀

啦啦隊女神長11cm腫瘤「球員男友陪複診」！一見面就揉…恩愛全被拍

啦啦隊女神長11cm腫瘤「球員男友陪複診」！一見面就揉…恩愛全被拍

王陽明私訊送鼓勵讚：Good job！林昱珉親回覆「對話截圖」曝光

王陽明私訊送鼓勵讚：Good job！林昱珉親回覆「對話截圖」曝光

11年沒性生活！小S喊話老公「想開放性關係」　提條件：不要有小孩就好

11年沒性生活！小S喊話老公「想開放性關係」　提條件：不要有小孩就好

快訊／孝琳登陸新北耶誕城　告五人隔天再壓軸公開了

快訊／孝琳登陸新北耶誕城　告五人隔天再壓軸公開了

陳傑憲辣妻「大尺度上空照」被翻出！絕美畫面掀暴動　曾是啦啦隊女神

陳傑憲辣妻「大尺度上空照」被翻出！絕美畫面掀暴動　曾是啦啦隊女神

吳慷仁爆與邵雨薇祕密登記結婚！同居4年如夫妻…女方經紀人回應

吳慷仁爆與邵雨薇祕密登記結婚！同居4年如夫妻…女方經紀人回應

賈永婕作風豪放　生日豔照流出！放閃尺度驚人

賈永婕作風豪放　生日豔照流出！放閃尺度驚人

台灣隊遊行「車上雙馬尾正妹」掀暴動！網神出IG　日媒封：最可愛妖精

台灣隊遊行「車上雙馬尾正妹」掀暴動！網神出IG　日媒封：最可愛妖精

日人氣AV女優「被嫌胖」片場崩潰大哭！　今練成極品身材被讚翻

日人氣AV女優「被嫌胖」片場崩潰大哭！　今練成極品身材被讚翻

快訊／賈永婕哽咽哭了！　「這麼惡意的手法」反控爆料者

快訊／賈永婕哽咽哭了！　「這麼惡意的手法」反控爆料者

元元「巨胸貼上玻璃」Joeman碰到了！眼神太真實…反應全被拍：合理嗎

元元「巨胸貼上玻璃」Joeman碰到了！眼神太真實…反應全被拍：合理嗎

寺廟女信徒超美…細看才驚覺是「野生邱淑貞」！56歲真實狀態全被拍

寺廟女信徒超美…細看才驚覺是「野生邱淑貞」！56歲真實狀態全被拍

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

啦啦隊女神長11cm腫瘤「球員男友陪複診」！一見面就揉…恩愛全被拍

王陽明私訊送鼓勵讚：Good job！林昱珉親回覆「對話截圖」曝光

11年沒性生活！小S喊話老公「想開放性關係」　提條件：不要有小孩就好

快訊／孝琳登陸新北耶誕城　告五人隔天再壓軸公開了

陳傑憲辣妻「大尺度上空照」被翻出！絕美畫面掀暴動　曾是啦啦隊女神

吳慷仁爆與邵雨薇祕密登記結婚！同居4年如夫妻…女方經紀人回應

賈永婕作風豪放　生日豔照流出！放閃尺度驚人

台灣隊遊行「車上雙馬尾正妹」掀暴動！網神出IG　日媒封：最可愛妖精

日人氣AV女優「被嫌胖」片場崩潰大哭！　今練成極品身材被讚翻

快訊／賈永婕哽咽哭了！　「這麼惡意的手法」反控爆料者

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

張艾嘉, Ｂ２, 實境節目, 金馬影后, 王大陸, 楊祐寧, 柯佳嬿, 舒華

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 65歲歌王全球7地置產…又拿碩士學位　竟爆2天後緊急開刀！
  2. 九把刀談簽賭案「球迷的重創」　痛心發聲：我以為全台灣人都明白
  3. PEETA葛格前妻偷錢包「他沒報警」　健人蓋伊回應3質疑曝主因
  4. 楊貴媚牽線「壁虎與蠑螈」　《影后》黃迪揚揭合體洪都拉斯過程！
  5. 林美秀整夜輾轉難眠　竟是因為老公沒回家
  6. 劉亮佐罕發文放閃！曝趙小僑「暖心1行為」　惹網羨：太有愛了
  7. 舒華終於現身秀性感美態　楊祐寧大喊「真的可以播嗎」
  8. 陳傑憲帥到AKIRA也讚爆！　曝台日大戰與林志玲互動...一句話閃瞎
  9. 《浪姐6》陣容名單流出！　「台3大咖人妻出動」網驚：真的假的
  10. 美籍台灣女婿因五月天愛上台語！　組團成員驚見《星光》歌手

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366