楊貴媚牽線「壁虎與蠑螈」　《影后》黃迪揚揭合體洪都拉斯過程！

記者黃庠棻／台北報導

影集《影后》以演藝圈的生存實錄為主軸，上線之後每一個角色在網路上，都引發熱烈討論。其中，男星黃迪揚飾演王牌經紀人「壁虎」，為兩位演員姐姐楊貴媚、曾莞婷遮風擋雨，卻總是因為太過認真負責而忽略了自己的情緒。

▲黃迪揚《影后》飾演經紀人「壁虎」，演技大獲好評。（圖／翻攝自IG／whoisrd）

黃迪揚今（27）日出席《海豚之惡》媒體茶敘，談到楊貴媚奪得金馬獎最佳女配角差點口誤「謝謝壁虎跟蠑螈」時，笑說自己有看到對方訪問，覺得非常有趣，這才想起「對吼，我在網路上是她的經紀人」，自己私底下也有傳簡訊恭喜前輩。

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▲黃迪揚新作《海豚之惡》。（圖／公視提供）

不僅如此，黃迪揚與洪都拉斯在《影后》中分別飾演壁虎與蠑螈，前者完美勝任經紀人一角，後者卻經不起楊貴媚、曾莞婷的考驗選擇當天離職，先前兩人合體拍了一張照片，剛好呼應一本童書《蠑螈與壁虎》的封面照。

▲黃迪揚合體洪都拉斯。（圖／翻攝自IG／whoisrd）

對此，黃迪揚解開了該張合照的來龍去脈，一開始是導演嚴藝文把《蠑螈與壁虎》的繪本封面傳給他，他一看覺得太有趣，心想一定要跟洪都拉斯拍一張合照致敬，於是就跟楊貴媚要了洪都拉斯的聯繫方式，兩人馬上約好隔天在公視碰面，並拍下經典合照，他不改幽默個性說道「對於好笑，我是認真的！」

▲黃迪揚合體洪都拉斯。（圖／翻攝自IG／whoisrd）