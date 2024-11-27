元元「巨胸貼上玻璃」Joeman碰到了！眼神太真實…反應全被拍：合理嗎

記者潘慧中／綜合報導

百萬YouTuber Joeman的「對決系列」備受歡迎，尤其是近日上線的奢華溫泉對決，請來元元（吳婕安）、梓梓（董梓甯）單穿比基尼一起泡溫泉，其中兩個女生把胸部貼在玻璃的環節，讓不少網友眼睛大吃冰淇淋！

▲元元和梓梓分別把胸部貼到玻璃上。（圖／翻攝自Instagram／1105ya）



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畫面中，可以看到元元穿著鮮紅色比基尼，相當映襯她的白皙肌膚，豐滿半球呼之欲出，下半身搭配高腰三角泳褲，兩側的綁帶設計格外引人遐想。梓梓同樣穿上紅色泳衣，唯獨泳褲設計和元元的不一樣。

▲元元和梓梓一起穿比基尼泡溫泉。（圖／翻攝自Instagram／1105ya）



有趣的是，元元和梓梓、Joeman分別站在門的兩側，女孩們陸續將巨胸貼上門的玻璃，讓手放在玻璃另一側的Joeman把持不住地說「她是整個貼上來耶」，還被網友發現他的眼神忍不住往下瞄了一眼元元的胸部。

▲▼Joeman被發現往下瞄了一眼元元的辣胸。（圖／翻攝自Instagram／1105ya）



然而，Joeman立刻撇過頭，大笑直言「這節目有合理嗎？！我眼神不敢…」，還不禁跟元元求饒「妳不要再看我！妳不要這樣看我啦」，超真實的反應至今已吸引3.3萬人按讚。