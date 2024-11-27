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吳慷仁爆與邵雨薇祕密登記結婚！同居4年如夫妻…女方經紀人回應

【西進祕婚邵雨薇】同居相處如老夫老妻　吳慷仁爆與邵雨薇祕密登記結婚

▲早在2020年10月底，本刊就曾數度直擊邵雨薇（右）與吳慷仁（左）同進出新店新家社區。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

吳慷仁與邵雨薇交往4年多來，兩人感情越煲越濃烈，甚至還同居住在吳慷仁砸5000萬元買的透天別墅。然而就在吳慷仁進軍中國大陸市場之後，本刊接獲線報，兩人除了住一起，更已於日前祕密登記結婚。近期邵雨薇到南部拍新戲《動物園》，本刊直擊她的助理到兩人愛巢幫忙倒垃圾及照顧他倆所養的兩隻貓咪。

吳慷仁日前突然返台參加金馬獎，並在頒發影后獎時，用手語比出渴望被理解的心情。其實不僅是入圍女主角的演員需要被理解，他自己更是需要被兩岸三地的觀眾理解，當然還包括邵雨薇，因為他西進發展，一年半載無法長期待在台灣，只能先給邵雨薇滿滿的安全感，據悉，吳慷仁和邵雨薇對未來都有共識，日前更傳出兩人已經祕密登記的消息。

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【西進祕婚邵雨薇】同居相處如老夫老妻　吳慷仁爆與邵雨薇祕密登記結婚

▲原本在中國大陸拍戲的吳慷仁，匆匆返台參加金馬61頒獎典禮，更指同類的人會互相吸引。（圖／翻攝自吳慷仁臉書）

本刊接獲爆料，日前在一場戲劇圈的小型聚會中，有經紀人意外露了口風，分享了吳慷仁與邵雨薇登記結婚的喜訊，當時在場人士聽到喜訊後，皆表示郎才女貌且個性合拍，對於兩人結婚一事並不意外。

據共同的友人透露，有時到兩人愛巢聚會，邵雨薇都會安靜的陪伴在吳慷仁身邊，彼此的相處早已如老夫老妻般自在，對於兩人祕密登記結婚，友人更說：「一點都不意外！他們兩個真的很相愛。」

【西進祕婚邵雨薇】同居相處如老夫老妻　吳慷仁爆與邵雨薇祕密登記結婚

▲吳慷仁到對岸發展引發兩岸網友爭論，而他到中國大陸拍攝的第一部作品，就與一線女演員孫儷合作演出《執迷》。（圖／翻攝自豆瓣）

尤其邵雨薇今年中赴日本遊學3個月，吳慷仁相當支持當時身為女友的她的決定，認為她精益求精的態度值得讚賞，也相當放心女友不會輕易被日本男生追走。

回應

邵雨薇經紀人回應：「雨薇未婚，謝謝關心。」
 

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