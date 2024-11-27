小哈利罕見吐「哈林、伊能靜離婚」心聲　意外曝：是件不錯的事

記者劉宛欣／綜合報導

星二代「小哈利」庾恩利是庾澄慶（哈林）與伊能靜的兒子，不時在社群平台上分享穿搭照，強烈的個人風格吸引大票網友關注。近日，小哈利登上了節目，罕見談到了父母離婚對自己的影響，感念爸媽兩人即使離婚後都還是努力排時間陪伴自己，且各自教給他不一樣的東西，讓他甚至脫口表示「覺得他們離婚是一件不錯的事」。

▲小哈利在父母離婚後兩邊跑。（圖／翻攝自小哈利微博）

小哈利近日登上訪談節目，談起了爸媽離婚後的生活，小時候的他兩邊跑，周一到周五跟爸爸，周末曾是跟著媽媽，父母兩人各自都會把工作排在不需要陪伴他的時間，不影響與他相處的時光，他也坦言「很多人都會覺得你這樣長大不累嗎？但是我蠻喜歡我那樣長大的，因為我覺得他們兩個教育觀非常不一樣，但是都在我身上留下了痕跡」。

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▲小哈利提及父母離婚對自己的影響。（圖／翻攝自微博）

小哈利提及，伊能靜很支持自己在藝術上的想法，屬於比較開放的風格，而庾澄慶則是教他禮貌、怎麼做人，他回想小時候的生活有感而發表示「我覺得我如果長大的時候，只跟著一邊的話，都會缺失掉一些東西」，甚至直言「他們離婚是一件不錯的事」。網友也紛紛留言表示「只要孩子不覺得不適，父母分開也彼此開心，父母的愛並不會因為分開而減少」、「雖然離婚了但是對他的愛都沒有少」。

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