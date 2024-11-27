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台灣隊遊行意外！啦啦隊「小許瑋甯」痙攣送醫　哀嚎畫面曝：樂極生悲

記者黃皓瑋／綜合報導

台灣日前於世界棒球12強賽奪冠，昨（26日）舉行盛大慶祝遊行，有「小許瑋甯」之稱的中信兄弟啦啦隊成員謝凱蒂，也現身參與應援活動。然而她卻在遊行途中突發嚴重胃痙攣，因而緊急接受醫治，她也曬出當天打針、治療的影片，頻頻哀嚎的畫面讓粉絲相當不捨。

▲謝凱蒂。（圖／翻攝自Instagram／imkatyhsieh）

▲謝凱蒂有「小許瑋甯」之稱。（圖／翻攝自Instagram／imkatyhsieh）

謝凱蒂昨晚在Threads發文，分享遊行的意外插曲：「由於寒流來襲已經冷到不行的我，在跳完應援後必須下台跑百米，只為了要跟上遊行隊伍，在劇烈運動跟寒冷的交替下，沒想到我就嚴重胃痙攣。」並直呼自己當下「痛到想要掛急診」。

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▲▼謝凱蒂。（圖／翻攝自Instagram、Threads／imkatyhsieh）

▲謝凱蒂因為胃痙攣接受總統府醫療團隊治療。（圖／翻攝自Threads／imkatyhsieh）

謝凱蒂隨後接受總統府醫療團隊打針、治療，不過她坦言自己其實超怕打針，「一度捏痛卉妮的手，妮可的手背也留下我指甲的痕跡，真的很對不起妳們啊」。她也無奈自嘲是個「樂極生悲」的人：「快樂的迎接遊行，下一秒就到地獄，難怪女孩都笑說我台上台下都很浮誇。」並不忘開玩笑表示：「我應該是第一個使用總統府醫療團隊的啦啦隊員。」

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世界棒球12強賽, 謝凱蒂

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