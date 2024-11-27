被罵到刪文！名導叫橋本環奈出來喝酒　她臉上冒黑眼圈…網震怒

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星橋本環奈近日輿論風波不斷，繼被《週刊文春》爆料私下對經紀人職場霸凌，已經連換8人，隨後公司社長發長文澄清。她近日與名導福田雄一以及其兒子福田響志外出聚餐，且喝酒喝到餐廳閉店，拍下合照後公開，卻遭到日網猛烈批評，導演也為此刪文。

▲名導福田雄一（右）找橋本環奈出來喝酒，喝到店家打烊。（圖／翻攝自X）

據《女性自身》報導，福田雄一昨日（26）發文稱讚橋本環奈「明明從早上開始拍攝，應該很累了，拍完後還來參加聚會」「環環真的是個超級好人！從以前就一直是！」他還補充寫道「最近看到新聞說她忙到身體狀況不好，所以很擔心，但看到她狀態很好就安心了」，「因為久違了，聊得特別開心，不知不覺就到了打烊時間」、「明早應該還是早班吧，但她完全沒有顯露疲態，陪我們到了最後。」

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配文上傳照片，橋本環奈舉著比臉蛋大的啤酒杯，瞪大眼睛暢飲，模樣逗趣，另一張則是與福田雄一、編劇福田響志合照。照片引來日網不少批評，「明知道她忙到健康出問題，還找她拍照、聊天聊到店打烊，感覺真的很可憐」、「明明理解她很累，卻還是自顧自地邀約，真是自私」。而福田雄一為此已經刪除貼文。

▲找橋本環奈臉蛋冒出黑眼圈。（圖／翻攝自X）

圈內人士向媒體表示，橋本環奈曾多次出演福田雄一導演的作品，包括《銀魂》、《齊木楠雄的災難》以及電視劇《我是大哥大!!》，這次拍攝晨間劇行程緊湊，且導演在電影和戲劇界是重要人物，負責選角等決策，這讓一些演員可能會覺得難以拒絕導演的邀約。」

橋本環奈的黑眼圈受到日網關注。她昨日則是透過X提及「我從以前就被說黑眼圈很嚴重（笑），但最近每天都必須睡超過6個小時，通宵喝酒的日子已經一去不復返了，而且每天都有好好吃飯、好好睡覺」。

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