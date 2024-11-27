ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

被罵到刪文！名導叫橋本環奈出來喝酒　她臉上冒黑眼圈…網震怒

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星橋本環奈近日輿論風波不斷，繼被《週刊文春》爆料私下對經紀人職場霸凌，已經連換8人，隨後公司社長發長文澄清。她近日與名導福田雄一以及其兒子福田響志外出聚餐，且喝酒喝到餐廳閉店，拍下合照後公開，卻遭到日網猛烈批評，導演也為此刪文。

▲▼找橋本環奈出來喝酒，喝到店家打烊。（圖／翻攝自X）

▲名導福田雄一（右）找橋本環奈出來喝酒，喝到店家打烊。（圖／翻攝自X）

據《女性自身》報導，福田雄一昨日（26）發文稱讚橋本環奈「明明從早上開始拍攝，應該很累了，拍完後還來參加聚會」「環環真的是個超級好人！從以前就一直是！」他還補充寫道「最近看到新聞說她忙到身體狀況不好，所以很擔心，但看到她狀態很好就安心了」，「因為久違了，聊得特別開心，不知不覺就到了打烊時間」、「明早應該還是早班吧，但她完全沒有顯露疲態，陪我們到了最後。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

配文上傳照片，橋本環奈舉著比臉蛋大的啤酒杯，瞪大眼睛暢飲，模樣逗趣，另一張則是與福田雄一、編劇福田響志合照。照片引來日網不少批評，「明知道她忙到健康出問題，還找她拍照、聊天聊到店打烊，感覺真的很可憐」、「明明理解她很累，卻還是自顧自地邀約，真是自私」。而福田雄一為此已經刪除貼文。

▲▼找橋本環奈出來喝酒，喝到店家打烊。（圖／翻攝自X）

▲找橋本環奈臉蛋冒出黑眼圈。（圖／翻攝自X）

圈內人士向媒體表示，橋本環奈曾多次出演福田雄一導演的作品，包括《銀魂》、《齊木楠雄的災難》以及電視劇《我是大哥大!!》，這次拍攝晨間劇行程緊湊，且導演在電影和戲劇界是重要人物，負責選角等決策，這讓一些演員可能會覺得難以拒絕導演的邀約。」

橋本環奈的黑眼圈受到日網關注。她昨日則是透過X提及「我從以前就被說黑眼圈很嚴重（笑），但最近每天都必須睡超過6個小時，通宵喝酒的日子已經一去不復返了，而且每天都有好好吃飯、好好睡覺」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

郭書瑤熱跳BLACKPINK新歌！　衣服太犯規…雙球快包不住>//

推薦閱讀

王陽明私訊送鼓勵讚：Good job！林昱珉親回覆「對話截圖」曝光

王陽明私訊送鼓勵讚：Good job！林昱珉親回覆「對話截圖」曝光

啦啦隊女神長11cm腫瘤「球員男友陪複診」！一見面就揉…恩愛全被拍

啦啦隊女神長11cm腫瘤「球員男友陪複診」！一見面就揉…恩愛全被拍

陳傑憲辣妻「大尺度上空照」被翻出！絕美畫面掀暴動　曾是啦啦隊女神

陳傑憲辣妻「大尺度上空照」被翻出！絕美畫面掀暴動　曾是啦啦隊女神

吳慷仁爆與邵雨薇祕密登記結婚！同居4年如夫妻…女方經紀人回應

吳慷仁爆與邵雨薇祕密登記結婚！同居4年如夫妻…女方經紀人回應

日人氣AV女優「被嫌胖」片場崩潰大哭！　今練成極品身材被讚翻

日人氣AV女優「被嫌胖」片場崩潰大哭！　今練成極品身材被讚翻

球星欠賭債出賣「一線女星」性愛片！　葛斯齊公開6線索揭女方身份

球星欠賭債出賣「一線女星」性愛片！　葛斯齊公開6線索揭女方身份

自爆做過球版挨轟　館長揭原因：台灣人不要過於虛偽

自爆做過球版挨轟　館長揭原因：台灣人不要過於虛偽

賈永婕作風豪放　生日豔照流出！放閃尺度驚人

賈永婕作風豪放　生日豔照流出！放閃尺度驚人

賈永婕做3年慈善「爆有高人指點」！其實是為了她 知情人士揭內幕

賈永婕做3年慈善「爆有高人指點」！其實是為了她 知情人士揭內幕

「本土劇娜美」離開台灣1個月！　長文吐遊學菲律賓心聲

「本土劇娜美」離開台灣1個月！　長文吐遊學菲律賓心聲

PEETA葛格前妻出事了！遭抓包「偷百萬YTR姊錢包」　深夜道歉：暫停所有工作

PEETA葛格前妻出事了！遭抓包「偷百萬YTR姊錢包」　深夜道歉：暫停所有工作

賈永婕遭爆「不當開除員工」風波！任101董事長…捲公器私用爭議

賈永婕遭爆「不當開除員工」風波！任101董事長…捲公器私用爭議

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

王陽明私訊送鼓勵讚：Good job！林昱珉親回覆「對話截圖」曝光

啦啦隊女神長11cm腫瘤「球員男友陪複診」！一見面就揉…恩愛全被拍

陳傑憲辣妻「大尺度上空照」被翻出！絕美畫面掀暴動　曾是啦啦隊女神

吳慷仁爆與邵雨薇祕密登記結婚！同居4年如夫妻…女方經紀人回應

日人氣AV女優「被嫌胖」片場崩潰大哭！　今練成極品身材被讚翻

球星欠賭債出賣「一線女星」性愛片！　葛斯齊公開6線索揭女方身份

自爆做過球版挨轟　館長揭原因：台灣人不要過於虛偽

賈永婕作風豪放　生日豔照流出！放閃尺度驚人

賈永婕做3年慈善「爆有高人指點」！其實是為了她 知情人士揭內幕

「本土劇娜美」離開台灣1個月！　長文吐遊學菲律賓心聲

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

橋本環奈

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 馬來西亞老師來台發寫真　網友驚：是G 級長澤雅美
  2. 被罵到刪文！名導叫橋本環奈出來喝酒　她臉上冒黑眼圈…網震怒
  3. 賈永婕做3年慈善「爆有高人指點」！其實是為了她 知情人士揭內幕
  4. 小孟老師／11月27日星座運勢　處女超聰明「財運爆爆」
  5. 《周處除三害》王淨阮經天爆「原班底回歸拍續集」！　再掀抄襲爭議
  6. 啦啦隊女神長11cm腫瘤「球員男友陪複診」！一見面就揉…恩愛全被拍
  7. 邵雨薇「2優點收服吳慷仁」爆結婚！　曾強押掛急診：是他救命恩人
  8. 賈永婕遭爆「不當開除員工」風波！任101董事長…捲公器私用爭議
  9. 吳慷仁爆與邵雨薇祕密登記結婚！同居4年如夫妻…女方經紀人回應
  10. 自爆做過球版挨轟　館長揭原因：台灣人不要過於虛偽

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366