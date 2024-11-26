babyMINT公布官方粉絲名　出道才3個月「就在日本辦見面會」！

記者蔡琛儀／台北報導

女團babyMINT於8月20日正式出道，六位成員粼粼、Vikky、熙妍、品妡、栩栩、丞妘各自擅長歌唱、RAP、舞蹈、樂器，也終於宣布將12月推出成團首張迷你專輯《BBMatrix∞》，實體專輯分為「宇航預購全員版」以及「宇航發行隨機版」兩版。

首張迷你專輯《BBMatrix∞》由babyMINT與音樂製作人A.F、作詞人Lynzie共同創作，專輯風格突破框架，體現出「沒有音樂需要被定義」的理念，並象徵babyMINT的無限潛能。專輯中共收錄了5首歌曲，包括成團首發單曲〈BOOOOOORING〉，以及新歌〈心悸寶貝 BIUBIU〉，該曲MV觀看次數已突破100萬。

▲▼babyMINT宣佈官方粉絲名「B.I.U」。（圖／華研提供）

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除了專輯發行的好消息，babyMINT也公布了官方粉絲名「B.I.U.」以及專屬寵粉形象視覺，購買專輯的粉絲可獲得限定周邊，成員們也會在每週一晚上8點於「KKBOX一起聽」開台聊天，與粉絲拉近距離。

此外，babyMINT也受邀前往東京參加「塔音渋谷『台湾音市』音楽祭 Vol.2」，並將於12月26日在TOWER RECORDS澀谷店演出並舉辦首場海外粉絲見面會，成員們皆感到非常期待，抓緊時間努力練習，「希望能展現我們的最佳狀態，並出圈邁向海外，吸引更多人加入babyMINT的無國界宇宙！」