《貞淑的推銷》改編自英劇！金素妍化身情趣用品推銷員　背後暖心且勵志

文／人物誌

韓國JTBC電視劇《貞淑的推銷》，由《由零開始愛上你》導演趙雄、《金秘書為何那樣》編劇崔寶琳攜手打造，演員部分則是由《Penthouse 上流戰爭》金素妍、《精神病房也會迎來清晨》延玗臻主演。劇情設定在1992年的金堤，這個位於全羅北道的小鎮，沒有首爾的先進與開放，純樸保守的民風讓當地女性活得壓抑且沉悶，直到四位販售成人用品的女人出現，開創一段女性自立自強的精采故事。

《貞淑的推銷》改編自英國電視劇《相見恨晚》（Brief Encounters），該迷你影集係以成人用品零售商「Ann Summers」的銷售員真人真事改編，講述在80年代進行成人用品推銷的故事。《貞淑的推銷》中，四位女性各自面臨著不同的家庭、經濟問題，而在投入推銷成人用品的事業之後，透過行銷所帶來的成就感找回眼中的光芒，彌補了為家庭所犧牲奉獻的遺憾，暖心且勵志的情節令本劇獲劇迷號稱2024年尾的黑馬韓劇。

▲《貞淑的推銷》改編自英國電視劇。（圖／JTBC Drama，下同）



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「我不想要平凡的人生，我想要過著現代女性的生活。」



主角韓貞淑（金素妍飾），其名亦有「貞潔賢淑」的涵義，但在劇中化身為成人用品的銷售員，在那個不能正大光明談論「性」的年代，貞淑的作為反而有悖其名，更使她成為眾人眼中的一根刺。失業的丈夫耗盡家產、剛上小學的兒子急需用錢，貞淑卻又礙於已婚身分而難找工作，因此毅然決然地踏入情趣用品銷售的領域；然而，連聽到黃色笑話都會感到百般不適的她，又該如何在不被眾人看好的情況下，開創自己的事業奇蹟？

「大部分的人認為女人對性不感興趣，但這是錯誤的，我們女人也想要熱情的性生活，而且我們有權享受性愛」劇中為貞淑帶來衝擊的一句話，進而改變了貞淑與街坊鄰居們對於性的看法；即便到了今日，女性仍較受限於社會對於女性的期望，較難正大光明且健康地談論性事，而《貞淑的推銷》透過女性的視角，吐露出時代女性的困境與覺醒，也藉由劇中女性在婚姻中的瓶頸，去探討健康婚姻關係的定義。

「經歷過毀滅的痛苦，堅持下去的人最後終將成功。」



來自首爾的菁英刑警金道賢（延玗臻飾），為了一件神秘的縱火案而來到金堤，渴望得到案件真相及身世秘密；平日與同事格格不入的道賢，卻深受勇敢且善良的貞淑所吸引，總是獨排眾議為貞淑發聲。雖說《貞淑的推銷》是以女性自立自強的勵志情節為主軸，但編劇增添金道賢一角，使劇情更添幾分懸疑與浪漫，不只滿足劇迷的不同喜好，也凸顯貞淑在追求事業成功之際，同樣享有追求戀愛的自由。

作為紀錄時代氛圍的幽默劇集，運用詼諧的手法諷刺婦女的不幸，對丈夫的背叛感到習慣、對未能維持體態的女人言語羞辱，身為受害者的女性，卻在成見的牢籠中，漸漸淪為助長父權的加害者。即便過了三十年，在光鮮亮麗的摩登時代仍有不見光的壓迫持續發生，偶然發生於家庭、職場及生活的每個角落，《貞淑的推銷》講述女性不論處於哪個人生階段，都應保有美麗自信與追求情慾的權利。

《貞淑的推銷》推出立即攻佔Netflix台灣收視排行榜，全劇共12集，於11／17上架精彩結局。

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