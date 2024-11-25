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TFBOYS 13歲師弟遭霸凌！　「被按在地上」畫面流出…手上全是傷

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸經紀公司時代峰峻在捧紅TFBOYS後，又成功推出時代少年團、T.O.P登陸少年等男團，以培養「養成系偶像」出名。近日驚傳旗下第四代練習生遭到校園霸凌，網路甚至流出了影片，讓網友看了感到相當震驚。

▲▼TFBOYS公司13歲練習生遭霸凌「被按在地上」畫面流出。（圖／翻攝自微博／TF家族-魏子宸_WZC）

▲13歲的魏子宸是時代峰峻的第四代練習生。（圖／翻攝自微博／TF家族-魏子宸_WZC）

13歲的魏子宸是時代峰峻的第四代已經公開亮相的練習生，沒想到，近日竟流出疑似由他同學拍攝的霸凌影片。影片中，魏子宸被一名同學用手強壓著，只能跪趴在椅子上，對方鬆手後，他才撿起一旁的書包起身。

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上傳影片的學生還寫道：「我龍哥也是把魏子宸給真實了！」誇張行徑引網友紛紛表示「媽呀就是個小孩子……好可怕」、「嫉妒人家吧」、「不是，現在的小孩怎麼這麼惡毒」。

▲▼TFBOYS公司13歲練習生遭霸凌「被按在地上」畫面流出。（圖／翻攝自微博）

▲魏子宸遭霸凌的影片流出。（圖／翻攝自微博）

不僅如此，還有粉絲挖出學校的牆上有各種咒罵魏子宸的塗鴉，包括「魏子宸孔雀男」、「魏子宸是一個沒用的費（廢）物」、「魏子宸4」等。另外，魏子宸平時作為練習生公開的影片中，也被發現手上有許多不明傷口。

▲▼TFBOYS公司13歲練習生遭霸凌「被按在地上」畫面流出。（圖／翻攝自微博）

▲▼網友指出魏子宸應不是第一次被欺負。（圖／翻攝自微博）

▲▼TFBOYS公司13歲練習生遭霸凌「被按在地上」畫面流出。（圖／翻攝自微博）

對此，魏子宸的官方後援會粉絲表示，目前已經聯絡經紀公司，但暫時還沒有收到回覆，「學校那邊打去了電話，了解情況後正在進行調查，後續學校那邊也會跟進消息 。」

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TF家族, TFBOYS, 時代峰峻, 魏子宸

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