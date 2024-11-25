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臉紅思春期1月台大開唱！　伯賢電影見面會預售「1分秒殺」台灣上映

記者吳睿慈／台北報導

美聲女團臉紅的思春期（BOL4）安智煐再度來台開唱，她10月最新數位單曲〈Bloom〉回歸，並宣布即將在1月25日來台與loBoly（粉絲名）共度迎新年的喜悅；EXO伯賢的首部專屬演唱會電影《Baekhyun: Lonsdaleite [dot] in Cinemas》也傳來捷報，電影上映之際，他在韓國舉辦了映後座談會與舞臺問候活動，預售票不到1分鐘隨即售罄，電影預計11月29日在台上映。

▲▼ ▲▼ 臉紅思春期1月台大開唱！　伯賢電影見面會預售「1分秒殺」台灣上映。（圖／瑪沃娛樂、車庫娛樂提供）

▲臉紅的思春期安智煐1月台大開唱。（圖／瑪沃娛樂提供）

安智煐2025年展開全新亞洲巡迴演唱會「2025 BOL4 Asia Tour Concert 」以《Bloom》為主軸，巡演足跡將遍及亞洲五大城市，11月30日及12月1日率先在韓國首爾揭開序幕，隨後於2025年1月陸續前往香港、東京及新加坡，台北場作為巡演的最終站，將於1月25日在台大體育館舉行。

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演唱會門票將於12月8日下午2點正式啟售，售票系統包括KKTIX與全家便利商店的Famiport，票價區間分別為4280元、3280元及2880元，全區採對號座形式。

▲伯賢電影見面會預售「1分秒殺」台灣上映。（圖／瑪沃娛樂、車庫娛樂提供）

▲伯賢電影台灣即將上映。（圖／車庫娛樂提供）

EXO伯賢為紀念出道12年，推出首部專屬演唱會電影《Baekhyun: Lonsdaleite [dot] in Cinemas》即將在台上映，除了有深受歌迷喜愛的〈UN Village〉、〈Love Again〉、〈Bambi〉、〈Betcha〉、〈Candy〉，還有最新版本的〈Playboy〉獨家舞蹈表演，粉絲可以透過大銀幕感受到身臨其境的震懾和感動。

電影即將上映之際，伯賢為了粉絲還特地在韓國舉辦了映後座談會與舞臺問候活動，預售不到1分鐘隨即售罄，再展伯賢驚人人氣，電影預計11月29日在台上映。

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