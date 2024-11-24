ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

擊敗張艾嘉、吳君如奪金馬！　新科影后鍾雪瑩也嚇到：我有「蛤」出來

記者蕭采薇／台北報導

下個月將要過30歲生日的29歲香港演員鍾雪瑩，以電影《看我今天怎麼說》成為新科金馬影后，她在慶功宴上表示，揭曉當時心情非常錯愕，「我不知道有沒有拍到，我有發出『蛤』的聲音。」鍾雪瑩去年也和林品彤一起入圍影后，今年從她手上拿到獎座，心情特別感動。

▲第61屆金馬獎最佳女主角鍾雪瑩《看我今天怎麼說》慶功。（圖／記者林敬旻攝）

▲新科金馬影后鍾雪瑩，開心出席《看我今天怎麼說》慶功。（圖／記者林敬旻攝）

鍾雪瑩透露，自己私下是很愛哭的人，但得獎當下因為太驚訝而腦袋空白，一時間沒有哭的情緒，反而很冷靜，「我第一次想哭是上台看到品彤，想到上一年她站在我旁邊，然後今年她也站在我旁邊啊，我就想哭。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

她後來真正爆淚，是在採訪區看到今年以媒體身份出席的金像獎準影帝盧振業，「因為我們也認識很久了，而且看到香港的演員就有一種很熟悉的感覺。後來又看到袁澧林，我又爆哭，可能在金馬獎看到香港的演員，有一種很特殊的感覺吧。」

▲第61屆金馬獎最佳女主角鍾雪瑩《看我今天怎麼說》慶功。（圖／記者林敬旻攝）

▲鍾雪瑩擊敗張艾嘉、吳君如，以《看我今天怎麼說》成為新科金馬影后。（圖／記者林敬旻攝）

鍾雪瑩拿下影后，同片的游學修卻以第二名之姿落馬影帝，不過鍾雪瑩說：「也不用安慰他，他是一個心靈很強大的人類，他也說他很開心，因為剛剛聽說他也選到最後，就是很嗨這樣，所以不用擔心他。」游學修受訪時也表示：「表示那我就還不是第一名，再努力加油。」

▲鍾雪瑩、游學修出席《看我今天怎麼說》慶功。（圖／記者林敬旻攝）

▲鍾雪瑩（左）以《看我今天怎麼說》拿下金馬影后，游學修（右）則以第二名落馬。（圖／記者林敬旻攝）
 
不過影后得獎者，可以獲得大會提供的23萬的電輔車，要怎麼帶回香港？鍾雪瑩還沒想太多，她笑說：「我填的（收件處）就是香港電影製作公司的地址。」近年來不少香港演員接演台灣影視作品，鍾雪瑩說：「我是那種很安靜不知道要怎麼開口的人，但是如果大家今天有看到我的話，希望有機會和你合作哦。」

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

女輔導長SWAG首播創紀錄　26秒裸片吐心情：繼續加油

推薦閱讀

澎恰恰為她「搭機返台」快閃開唱！　資深歌后穿15年前戰袍：兩天沒吃飯

澎恰恰為她「搭機返台」快閃開唱！　資深歌后穿15年前戰袍：兩天沒吃飯

小S錄影出事了！弄斷王瀅20萬精品包　嚇到臉僵「畫面全播送」

小S錄影出事了！弄斷王瀅20萬精品包　嚇到臉僵「畫面全播送」

金馬獎／劉冠廷開場講錯話「謝盈萱吳君如全臭臉」！　畫面播出掀議

金馬獎／劉冠廷開場講錯話「謝盈萱吳君如全臭臉」！　畫面播出掀議

薔薔爸爸出事了！社區地下室「被從後面偷襲毆打」秒暈倒 傷勢照曝

薔薔爸爸出事了！社區地下室「被從後面偷襲毆打」秒暈倒 傷勢照曝

賈永婕東京巨蛋「外露比基尼」應援脫了！起底11年前熱血一幕：勇氣哪來

賈永婕東京巨蛋「外露比基尼」應援脫了！起底11年前熱血一幕：勇氣哪來

金馬獎／劉冠廷結尾「喊錯1句話」大出包！　網友一聽超錯愕：出事了

金馬獎／劉冠廷結尾「喊錯1句話」大出包！　網友一聽超錯愕：出事了

啦啦隊正妹「巧遇12強中華隊球員」！藥妝店大跳應援舞 他尬笑全被拍

啦啦隊正妹「巧遇12強中華隊球員」！藥妝店大跳應援舞 他尬笑全被拍

春風「哥，我落馬了」跟周杰倫討拍！本尊被釣出 19字回答太幽默

春風「哥，我落馬了」跟周杰倫討拍！本尊被釣出 19字回答太幽默

金馬61完整得獎名單！　《鬼才之道》5獎大贏家

金馬61完整得獎名單！　《鬼才之道》5獎大贏家

金馬獎／2新人主持超混亂挨轟！「出包當場彎腰乾笑」　尷尬畫面全播出

金馬獎／2新人主持超混亂挨轟！「出包當場彎腰乾笑」　尷尬畫面全播出

林襄「無緣看台日冠軍戰」曝原因　快閃東京：最無悔的一次決定

林襄「無緣看台日冠軍戰」曝原因　快閃東京：最無悔的一次決定

表演失誤沒人發現！BIGBANG太陽跳到慘跌「秒化解危機」　網讚：他是神

表演失誤沒人發現！BIGBANG太陽跳到慘跌「秒化解危機」　網讚：他是神

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

澎恰恰為她「搭機返台」快閃開唱！　資深歌后穿15年前戰袍：兩天沒吃飯

小S錄影出事了！弄斷王瀅20萬精品包　嚇到臉僵「畫面全播送」

金馬獎／劉冠廷開場講錯話「謝盈萱吳君如全臭臉」！　畫面播出掀議

薔薔爸爸出事了！社區地下室「被從後面偷襲毆打」秒暈倒 傷勢照曝

賈永婕東京巨蛋「外露比基尼」應援脫了！起底11年前熱血一幕：勇氣哪來

金馬獎／劉冠廷結尾「喊錯1句話」大出包！　網友一聽超錯愕：出事了

啦啦隊正妹「巧遇12強中華隊球員」！藥妝店大跳應援舞 他尬笑全被拍

春風「哥，我落馬了」跟周杰倫討拍！本尊被釣出 19字回答太幽默

金馬61完整得獎名單！　《鬼才之道》5獎大贏家

金馬獎／2新人主持超混亂挨轟！「出包當場彎腰乾笑」　尷尬畫面全播出

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

金馬獎, 金馬61慶功宴, 金馬61, 第61屆金馬獎, 2024金馬獎, 看我今天怎麼說, 鍾雪瑩

讀者迴響

最新新聞更多

  1. NewJeans天價解約金數字曝光！　閔熙珍聊天紀錄洩成員超高收入
  2. 直擊／宛如拍偶像劇！周湯豪衝入觀眾席「深情對唱人妻」　她嬌羞了
  3. 《鬼才之道》獲五大獎「金馬大贏家」　張榕容被包圍喊：與有榮焉！
  4. 偷心人夫周興哲暖到太犯規！怕團隊著涼　華服披工作人員身上
  5. 周湯豪唱完小巨蛋受傷了！後台緊急搶救「吞止痛藥」：把筋扳回來
  6. 擊敗張艾嘉、吳君如奪金馬！　新科影后鍾雪瑩也嚇到：我有「蛤」出來
  7. 林襄「無緣看台日冠軍戰」曝原因　快閃東京：最無悔的一次決定
  8. 專訪／190cm金雲壁咚CP林宇！　「第一眼就認定他」曝首見面過程
  9. 吳君如曝許光漢「私下挺劉冠廷」暖舉！　感動：他們一定是很好的朋友
  10. U:NUS高有翔日本累癱畫面曝光　「深情演技」成品出爐：那是我？

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366