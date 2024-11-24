擊敗張艾嘉、吳君如奪金馬！　新科影后鍾雪瑩也嚇到：我有「蛤」出來

記者蕭采薇／台北報導

下個月將要過30歲生日的29歲香港演員鍾雪瑩，以電影《看我今天怎麼說》成為新科金馬影后，她在慶功宴上表示，揭曉當時心情非常錯愕，「我不知道有沒有拍到，我有發出『蛤』的聲音。」鍾雪瑩去年也和林品彤一起入圍影后，今年從她手上拿到獎座，心情特別感動。

▲新科金馬影后鍾雪瑩，開心出席《看我今天怎麼說》慶功。（圖／記者林敬旻攝）

鍾雪瑩透露，自己私下是很愛哭的人，但得獎當下因為太驚訝而腦袋空白，一時間沒有哭的情緒，反而很冷靜，「我第一次想哭是上台看到品彤，想到上一年她站在我旁邊，然後今年她也站在我旁邊啊，我就想哭。」

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她後來真正爆淚，是在採訪區看到今年以媒體身份出席的金像獎準影帝盧振業，「因為我們也認識很久了，而且看到香港的演員就有一種很熟悉的感覺。後來又看到袁澧林，我又爆哭，可能在金馬獎看到香港的演員，有一種很特殊的感覺吧。」

▲鍾雪瑩擊敗張艾嘉、吳君如，以《看我今天怎麼說》成為新科金馬影后。（圖／記者林敬旻攝）

鍾雪瑩拿下影后，同片的游學修卻以第二名之姿落馬影帝，不過鍾雪瑩說：「也不用安慰他，他是一個心靈很強大的人類，他也說他很開心，因為剛剛聽說他也選到最後，就是很嗨這樣，所以不用擔心他。」游學修受訪時也表示：「表示那我就還不是第一名，再努力加油。」

▲鍾雪瑩（左）以《看我今天怎麼說》拿下金馬影后，游學修（右）則以第二名落馬。（圖／記者林敬旻攝）



不過影后得獎者，可以獲得大會提供的23萬的電輔車，要怎麼帶回香港？鍾雪瑩還沒想太多，她笑說：「我填的（收件處）就是香港電影製作公司的地址。」近年來不少香港演員接演台灣影視作品，鍾雪瑩說：「我是那種很安靜不知道要怎麼開口的人，但是如果大家今天有看到我的話，希望有機會和你合作哦。」