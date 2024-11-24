林襄「無緣看台日冠軍戰」曝原因　快閃東京：最無悔的一次決定

記者蔡宜芳／綜合報導

中華隊（台灣隊）睽違32年挺進2024年世界棒球12強賽決賽，消息振奮全台。而啦啦隊女神林襄23日特地快閃日本東京觀看台日大戰，今（24日）除了分享心情，也透露今晚無法參戰冠軍賽的原因。

▲林襄23日快閃東京看2024年世界棒球12強賽。（圖／翻攝自Facebook／林襄 Mizuki）

林襄表示，雖然當日往返日本的行程非常疲憊，但內心的熱血沸騰完全掩蓋了這份疲勞。她感慨地說，這是她人生中最衝動、最無悔的一次決定，「無論多困難都要飛到東京巨蛋，親眼見證中華英雄們的英姿，為他們熱情應援，一切都值得了！」

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▲▼林襄到場應援。（圖／翻攝自Facebook／林襄 Mizuki）

不過，林襄也透露，由於工作安排，她不得不再次啟程前往下一個目的地，無法在今晚的冠軍戰與大家一起並肩作戰，「期盼中華隊拿下最後的勝利，享受屬於你們的榮耀與果實！」

【林襄全文】

當日往返日本的疲憊感

完全比不上內心熱血沸騰的悸動

這是我人生中最衝動、最無悔的一次決定

無論多困難都要飛到東京巨蛋

親眼見證中華英雄們的英姿

為他們熱情應援 一切都值得了

因為工作的關係

不得不再次啟程前往下一個目的地

今晚無法和大家並肩在冠軍戰

期盼中華隊拿下最後的勝利

享受屬於你們的榮耀與果實

中華英雄們加油

We are Team Taiwan