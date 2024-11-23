施名帥得獎真情流露哽咽　只想好好抱抱老婆朱芷瑩

記者葉文正／台北報導

施名帥以《角頭－大橋頭》奪下金馬最佳男配角獎，到了後台，施名帥激動表示：「我太激動了，謝謝電影讓我有想像力，謝謝各位前輩們，引領我們這部電影，謝謝跟我一起演出的對手演員懷秋，鄭人碩等，沒有你們不可能有這角色，加上劇組每人的想像力，我才能做到。」

▲第61屆金馬獎最佳男配角，施名帥《角頭》。（圖／記者林敬旻攝）

施名帥也不斷感謝身邊的人，「我要謝謝母校北藝大，因為有你們，我才會想到我以後會不會跟你們一樣發光發熱，也謝謝家人，因為我沒時間陪他們，謝謝我老婆朱芷瑩，在我什麼都沒有的時候，就陪伴著我，我希望沒有太晚拿這個獎，希望你們不要失望，我也是造夢的人，金馬獎是我的。」霸氣得到全場掌聲。

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▲施名帥得獎後只想抱抱老婆。（圖／記者林敬旻攝）

施名帥得獎後，忍不住表示：「我太慌張了，到現在還在激動，沒想到會是這樣，我想要好好謝謝每一個人，還有經紀人與造型團隊，一路以來的支持。」

▲朱芷瑩激動落淚。（圖／翻攝自MyVideo）

他也提到，「我想到媽媽就坐在台下，我媽媽說平常看我很普通，怎會去當演員？我想我就是在普通中成長，拍攝《大橋頭》是這輩子難忘的回憶，演的過程很不容易，越深入，就發現在他們世界觀裡，有他們的哲理。」

施名帥也說，現在想做的事情，就是趕快去找老婆朱芷瑩，台下她看我得獎馬上掉眼淚，我想要好好擁抱她一下。夫妻之情溢於言表。他也覺得，「只要得獎都是演員的大事，剛剛沒上台前，看到前面人領獎，已經哭了好幾次，但我要忍住，我是角頭的人，但是我慌了，腦袋一片空白。」