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李康生金馬前先開胡！　《藍色太陽宮》獲開羅國際影展最佳男主角

記者蕭采薇／台北報導

由李康生、吳可熙主演，美國華裔新銳導演曾佩裕（Constance Tsang）的首部劇情長片《藍色太陽宮》，23日再有國際影展獎項斬獲，李康生憑藉優異演技，勇奪第45屆開羅國際影展最佳男主角。李康生23日出席金馬獎，準備角逐「最佳男配角」，他露出招牌靦腆笑容說：「希望可以24小時內連拿兩獎。」

▲▼第61屆金馬獎頒獎典禮星光大道-李康生。（圖／攝影中心攝）

▲李康生在金馬前先開胡，笑說希望24小時內得兩獎。（圖／攝影中心攝）

該片先前已在今年五月，榮獲2024年坎城影展國際影評人週「French Touch」評審團獎，如今再拿開羅影帝，李康生得知獲獎表示：「這是我去年在紐約拍的片子，我在紐約拍攝時，還不小心燙傷。我很開心，我的努力有被看見。」
 
《藍色太陽宮》全片於紐約皇后區法拉盛取景拍攝，講述一群華裔移民在美國追逐夢想，艱辛、感傷且令人惆悵的愛情故事。李康生所飾演的移工，圍繞在吳可熙與中國女星徐海鵬之間，其收放自如的演出，深獲評論與觀眾好評。

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▲《藍色太陽宮》導演曾佩裕(左起)、演員徐海鵬、吳可熙(左起)、李康生。（圖／李康生提供）

▲《藍色太陽宮》李康生獲得埃及「開羅國際影展」最佳男主角。（圖／李康生提供）
 
開羅國際影展創建於1976年，為阿拉伯語地區第一個國際影展，也是非洲最大最有影響力的國際電影節之一。導演曾佩裕甫結束本片於台北金馬影展的台灣首映，隨即飛往開羅，並代表演員李康生出席領獎。

 

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