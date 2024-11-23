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金馬／新科影后鍾雪瑩一進後台就淚崩！被Cue親獎座真實反應曝光

記者黃庠棻／台北報導

第61屆金馬獎23日於台北流行音樂中心盛大舉行，出席嘉賓包含日本金像獎影帝阿部寬、奧斯卡最佳男配獎關繼威，金馬影帝張震和包括張艾嘉、吳君如、林嘉欣等七位金馬影后外，正在服役的許光漢也將特地向所屬請假獲准，典禮卡司相當華麗。

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▲第61屆金馬獎最佳女主角，鍾雪瑩《看我今天怎麼說》。（圖／記者林敬旻攝）

▲鍾雪瑩奪下第61屆金馬獎最佳女主角。（圖／記者林敬旻攝）

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稍早，由吳慷仁與林品彤頒發第61屆金馬獎最佳女主角，獎項最終由《看我今天怎麼說》的鍾雪瑩奪下，一上台就說道「我是鍾雪瑩，我是一個喜歡電影的人」，也謝謝台下的資深前輩，透露自己就是因為從小看電影，所以才喜歡上演戲。

▲第61屆金馬獎最佳女主角，鍾雪瑩《看我今天怎麼說》。（圖／記者林敬旻攝）

▲鍾雪瑩奪下第61屆金馬獎最佳女主角。（圖／記者林敬旻攝）

鍾雪瑩二度入圍金馬獎就奪下影后寶座，一進到後台訪問區就淚流不止，被攝影大哥Cue說親一下金馬獎座，也逗趣地說道「要親頭還親尾，那我親頭髮好了」，談到現在的心情感到非常榮幸，認為所有對手都很強，沒有預期到自己真的會拿獎。

▲第61屆金馬獎最佳女主角，鍾雪瑩《看我今天怎麼說》。（圖／記者林敬旻攝）

▲鍾雪瑩奪下第61屆金馬獎最佳女主角。（圖／記者林敬旻攝）

事實上，《看我今天怎麼說》目前還未在台灣上映，只有在金馬影展上放映，獲得許多好評。對此，鍾雪瑩說到自己的角色，是個聽不到的女生，小時候就被教育要成為一個「優秀的正常人」，被媽媽帶去學講話，直到有一天看到其他聾人比手語，才發現自己的美好，說道「擁抱自己作為聾人的身份」。

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▲第61屆金馬獎最佳女主角，鍾雪瑩《看我今天怎麼說》。（圖／記者林敬旻攝）

▲鍾雪瑩奪下第61屆金馬獎最佳女主角。（圖／記者林敬旻攝）

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