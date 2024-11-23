MAMA／SEVENTEEN連奪2個大賞！WOOZI、S.COUPS淚崩：13人一起拿獎會更好

記者吳睿慈／綜合綜合

大勢團體SEVENTEEN於23日出席2024 MAMA頒獎典禮，繼去年，他們接續拿下「年度專輯」大賞，團員感動到在台下相擁，勝寛感性表示：「剛剛在台下與成員相擁，想起了我們一起度過的歲月、今年一起努力的活動，感覺都在此刻獲得回饋報答了，很幸福。」感言獲得全場掌聲。

▲SEVENTEEN連莊奪2個大賞。（圖／翻攝自myvideo）



SEVENTEEN連續2年拿下「年度專輯」大賞，他們先在台下感動相擁，勝寛致謝粉絲後，感性表示「今年一起努力活動，感覺都在此刻獲得回饋報答了，很幸福」。珉奎在台上為WOOZI慶生，「昨天是我們WOOZI哥哥的生日，想要跟他說『謝謝你做了這張專輯』，還有不在場的Jun與淨漢哥也謝謝」，他承諾會繼續做出好專輯、成為更棒的SEVENTEEN。

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THE 8則轉換母語中文，感謝歌迷：「謝謝一路上你們的陪伴，我們從平凡的孩子到今天可以自信地站在舞台上，閃閃發光，我們會陪你們越來越久的！」相約一起繼續走下去。圓佑也說：「真心感謝，多虧克拉們，我以後又一個可以炫耀的事蹟了，我們會成為更棒的SEVENTEEN。」

▲▼WOOZI罕見淚崩。（圖／翻攝自myvideo）



除了拿下「年度專輯」大賞，SEVENTEEN連莊再度拿下「年度藝人」大賞，他們出道9年以來，首度在MAMA連續拿下兩個大賞，S.COUPS最終眼淚沒忍住，就連WOOZI都罕見落淚，「10年來製作音樂，我對於音樂的研究從來不曾鬆懈過」，氣氛超感性。

SEVENTEEN沒想過會連續拿下兩個大賞，WOOZI身為團裡製作專輯的重要角色，獲得成員信賴，向來寡言的他，23日忍不住在典禮上哭出來，情緒激動說著「我們連續在MAMA拿大獎了，而且今年還拿了2個大賞，這個殿堂是連想像都難以想像的位置，對不起，我不是這麼多話的人，其實昨天是我生日，對於慶生總是感到有負擔，不太喜歡人家為我慶祝，但這個獎作為生日禮物，心情真的很好，10年來製作音樂，我對於音樂的研究不曾鬆懈過，雖然是很老套的話，但身為歌手，我們會用夠好的音樂報答粉絲，13個人會穩穩固固地繼續走下去。」

▲▼S.COUPS也哭了。（圖／翻攝自myvideo）



隊長S.COUPS的眼淚也沒忍住，由於Jun、淨漢沒能出席典禮，他哽咽說著：「我很想念Jun跟淨漢，如果是13個人一起拿獎就好了，我會好好把獎傳遞給他們，謝謝。」