金馬獎／紅毯6帥出爐！許光漢短髮現身…阿部寬、張震帥氣掀尖叫聲

記者陳芊秀／綜合報導

第61屆金馬獎頒獎典禮23日晚間在台北流行音樂中心舉行，星光大道主持人由「紅毯女王」楊千霈領軍，搭檔二度主持的男星徐鈞浩、首度挑戰的金馬最佳女配角王渝萱，現場眾星雲集。《ETtoday星光雲》帶大家關注紅毯最帥身影。

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劉冠廷

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▲劉冠廷。（圖／攝影中心攝）

劉冠廷擔任金馬61頒獎典禮主持人。他現身紅毯星光大道，身穿一套極具個性化設計的灰色條紋西裝套裝，展現出不拘一格的時尚風格。這套禮服採用了寬鬆的剪裁設計，搭配復古風格的海軍領口細節，為整體造型增添了一份俏皮感與時尚感。海軍領的綁結設計為禮服注入了青春氣息，顯得輕鬆又具創意。下半身的寬鬆長褲與黑色亮面皮鞋相呼應，營造出隨性又不失正式的感覺。整體造型突出了劉冠廷的親和力與幽默感，特別是他在紅毯上比出的手勢和開朗的笑容，更展現了他充滿活力的一面。

陳柏霖

▲陳柏霖。（圖／攝影中心攝）

陳柏霖主演《鬼才之道》是金馬61入圍大贏家，本人也是金馬頒獎嘉賓。他現身紅毯星光大道，身穿一套全黑禮服，以極具光澤感的皮革材質為主，展現時尚又硬派的風格。禮服修身的剪裁突出了他的挺拔身材，皮革的光澤在燈光下更顯奢華與質感。他的髮型略帶隨性，帶出一種自然的帥氣感，配合他的笑容與手勢，散發出輕鬆自信的魅力。

曾敬驊

▲曾敬驊。（圖／攝影中心攝）

曾敬驊擔任金馬61頒獎嘉賓。他的西裝外套的邊緣飾有金屬鉚釘裝飾，為經典的黑色西裝增添了搶眼的亮點，顯示出鮮明的個人風格，裡面搭配一件黑色襯衫和黑色領帶，保持整體色調的統一與低調。金屬鉚釘的裝飾讓造型更顯時髦而不單調，展現出細膩的穿搭品味。

許光漢

▲許光漢。（圖／攝影中心攝）

許光漢現身金馬61擔任頒獎嘉賓，同時演出的電影《青春18×2 通往有你的旅程》入圍多個獎項。他身穿黑色西裝，髮型俐落大方，一現身就掀起全場尖叫聲。他選擇了一套全黑色的西裝禮服出席紅毯，以經典的剪裁為基礎，並且在西裝布料上加入了暗紋設計，內搭則選擇了深灰色高領上衣，為整體造型注入了一絲現代感，展現出許光漢獨特的時尚品味。同時，目前服役中的他以俐落短髮造型現身，整體形象乾淨利落。

張震

▲張震。（圖／攝影中心攝）

張震憑《餘燼》入圍最佳男主角。他以身穿一套雙排扣剪裁的西裝，搭配經典黑色領結，整體造型簡潔利落，散發紳士魅力。他的禮服細節令人印象深刻：衣領採用了光滑的緞面材質，增添了亮點與質感；胸前別了一枚造型精緻的胸針，為整體低調的設計注入了一抹亮眼的細節，展現了獨特的品味。

阿部寬

▲阿部寬。（圖／攝影中心攝）

阿部寬以一身經典的黑色禮服亮相紅毯，展現出成熟穩重的氣質。禮服剪裁精緻合身，展現了他修長的身材比例，搭配傳統的白襯衫和黑色領結，營造出高貴而正式的氛圍。他的髮型自然而帶點隨性，與禮服的正式感形成對比，展現出輕鬆而不失隆重的風範。



