金馬獎／11歲鄭又菲得新人獎爆哭！「4歲就出道」　媽媽曾沛慈跟著大哭

記者田暐瑋／綜合報導

年僅11歲的鄭又菲4歲就出道，這次奪得金馬最佳新人獎，一聽到得獎當場激動淚崩，飾演媽媽的曾沛慈也跟著大哭，她上台致詞時仍展現沉穩台風，「謝謝各位評審，謝謝魏德勝導演，謝謝你當初看見我選擇我，給了我這個角色，給我機會我才能現在站在這裡領這座獎，未來我會繼續演戲，挑戰更多不一樣的東西。」

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▲第61屆金馬獎最佳新演員，鄭又菲。（圖／記者林敬旻攝）

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現年11歲的鄭又菲，是本屆最佳新演員獎項中最年輕的入圍者，她從6歲就開始拍戲，曾在電視劇《想見你》中，飾演幼年的「黃雨萱」。她在《BIG》中飾演曾沛慈的女兒「源源」，為了詮釋癌症病童的角色，忍痛在片中剃光一頭秀麗長髮，讓觀眾留下深刻印象。

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▲第61屆金馬獎，最佳新演員，《BIG》鄭又菲。（圖／金馬執委會提供）



其實鄭又菲的表演之路並非一帆風順，她自曝曾有試鏡30多次都落選的經驗，連家人都曾告訴她「妳不是吃這行飯的」，建議她放棄表演夢想，但她仍然堅持走下去：「從小喜歡表演，可以在電視上覺得很酷，看到電視劇裡有小朋友，為什麼他們可以！」如今她也憑藉《BIG》，獲得金馬獎、台北電影獎最佳新演員獎肯定。

最佳動畫短片獎由《房間裡的你》石家俊奪獎，《房間裡的你》以炭筆作畫，描繪出孩子與長年坐牢不在身邊的父親之間，疏離而破碎的親情。執導本片的石家俊是香港動畫導演，曾與大學同學以畢業作品《暗房夜空》，獲得2017年金馬獎最佳動畫短片獎，也是首個獲得該獎項的香港動畫作品。





▲第61屆金馬獎，最佳動畫短片，石家俊《房間裡的你》。（圖／金馬執委會提供）