《全明星》男星宣佈退圈...3小時後又喊「假的」　挨轟：當粉絲白癡！

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吳霏宣佈退圈...3小時後又喊「假的」　挨轟：當粉絲白癡！

記者蔡琛儀／綜合報導

從《聲林之王2》發跡，並在節目《全明星運動會3》中圈粉無數的吳霏，21日突然發文宣佈將淡出音樂圈：「近幾年在事業上低潮了很久，一直無法走出這窩囊的狀態，所以我決定淡出音樂圈，回歸體育圈，謝謝大家。」嚇壞粉絲。

沒想到他「宣布退圈」才3小時，吳霏又突然自發影片澄清：「假的啦！」原來只是要宣傳新歌，「我在這邊向大家真誠的道歉，利用大家的關心，藉此來宣傳新歌。」並說此舉也是要提醒大家，網路上的消息不要一味的相信。

▲▼吳霏戲弄粉絲稱要退圈又說是假的。（圖／翻攝吳霏IG）

▲▼吳霏稱要退圈又說是假的。（圖／翻攝吳霏IG）

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▲▼吳霏戲弄粉絲稱要退圈又說是假的。（圖／翻攝吳霏IG）

由於他晚上發聲明時，不少粉絲都相當愕然，紛紛留言表示不捨，甚至真心祝福，如今吳霏發影片表明只是為了宣傳新歌放假消息，雖然有人表示鬆了一口氣，但也有粉絲相當傻眼，留言：「……」、「當粉絲白癡」、「超無聊，這樣玩弄粉絲的心好嗎？」女友艾薇也留言：「蛤，我還期待淡出的說。」

吳霏曾拿下全中運撐竿跳金牌，後因為受傷離開運動場，轉而進軍演藝圈，在《聲林之王2》中進入前13強，隨後更加入製作人阿弟仔的公司，並參加《全明星運動會3》，但他最為人所知的還是和實力派歌手艾薇的一段情，小倆口目前感情也相當穩定；相較於女友已經推出三張專輯還進軍大陸歌唱節目，吳霏只發行一張專輯，參加完《全明星》後，在演藝工作上確實也沒有什麼突出的表現，甚至還被拍到從住家陽台亂丟煙蒂，因此被罵翻。

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