ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

阿信霸氣「當4.5萬人面前1舉動」　阿弟羞到臉紅：沒想到力氣這麼大

記者蔡琛儀／台北報導

男團Energy即將於11月23日在新加坡室內體育館開唱，這是他們睽違22年後的新加坡合體演出，也是出道以來首次的海外演唱會，在上個月的新加坡簽票會上，吸引近萬人參與，為了這次的演出，Energy正在緊鑼密鼓地準備，希望將演出做得更加精準、有可看性，除了將把北高雙蛋的演出內容更加昇華，並設計了彩蛋歌曲以提高現場的氣氛。

▲▼Energy將於週六前往新加坡開唱。（圖／相信音樂提供）

▲Energy將於週六前往新加坡開唱。（圖／相信音樂提供）

團長牛奶更是在練團時，時不時就會來上一段「人體大風車」，牛奶說：「希望讓大風車成為肌肉記憶，在台上演出時不掉漆！」充實的練舞及練歌，只希望能帶給粉絲們最好的演出及最棒的回憶。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Energy於今年1月宣布合體復出，並發行了專輯《Here I Am》，不僅取得好成績，並在台北、高雄雙蛋開唱，場場秒殺完售，他們的歌曲〈星期五晚上〉更是成為全民瘋跳的熱門歌曲，各大企業尾牙更是爭相邀約Energy，此外他們今年也擔任各大頒獎典禮、大型演唱會的壓軸演出嘉賓，可謂是Energy的重生之年。

▲▼Energy將於週六前往新加坡開唱。（圖／相信音樂提供）

▲Energy今年回歸事業爆棚。（圖／相信音樂提供）

上週Energy在上海擔任五月天演唱會的演出嘉賓，並在4.5萬人面前表演了〈二次西遊〉、〈星期五晚上〉。近日，網路上盛傳一段阿弟被五月天阿信霸氣一拉的備受討論，而阿信突如其來的舉動讓阿弟一時不知所措，更害羞得不敢直視，臉也瞬間漲紅，阿弟說：「當下被阿信哥的氣場震懾到，有點站不穩的感覺！」更笑稱沒想到阿信這麼有力氣。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

陸萌娃穿尿布猛練霹靂舞　爸一旁「習以為常」陪姐玩

推薦閱讀

獨家／大根出面談小孩　這次不忍了：爆料的就是她！

獨家／大根出面談小孩　這次不忍了：爆料的就是她！

王仁甫女兒18歲了！解放低胸「美腿被看光」 一轉身…大面積挖空激辣

王仁甫女兒18歲了！解放低胸「美腿被看光」 一轉身…大面積挖空激辣

大根被爆未婚生子！2歲兒的媽是長榮空姐…7年前捲入喋血亂鬥事件

大根被爆未婚生子！2歲兒的媽是長榮空姐…7年前捲入喋血亂鬥事件

快訊／歐陽妮妮公開寶寶性別「氣球一戳破哭了」！張書豪：蠻衝擊的

快訊／歐陽妮妮公開寶寶性別「氣球一戳破哭了」！張書豪：蠻衝擊的

被大根怒控爆他未婚生子「居心叵測」！　小優正面回應：誤會我了

被大根怒控爆他未婚生子「居心叵測」！　小優正面回應：誤會我了

林千又被施暴分手9月「要結婚了」！甜PO無名指被套牢 未婚夫身分曝

林千又被施暴分手9月「要結婚了」！甜PO無名指被套牢 未婚夫身分曝

大根親自致電小優「雙方對質爆料」！　老闆吳宗憲出手協調：有點誤會

大根親自致電小優「雙方對質爆料」！　老闆吳宗憲出手協調：有點誤會

林襄泰國脫了！「幾乎都蹦出來超兇」比基尼根本包不住 事業線全看光

林襄泰國脫了！「幾乎都蹦出來超兇」比基尼根本包不住 事業線全看光

獨家／林千又未婚夫竟然是史丹佛博士　婚宴地點曝光選在這地方

獨家／林千又未婚夫竟然是史丹佛博士　婚宴地點曝光選在這地方

大根爆當爸情史被挖！5年情斷舞蹈老師再分手愷愷…無縫接軌空姐

大根爆當爸情史被挖！5年情斷舞蹈老師再分手愷愷…無縫接軌空姐

陳明真暴瘦現身醫院傳健康出狀況　親友全封口…經紀人低調回覆

陳明真暴瘦現身醫院傳健康出狀況　親友全封口…經紀人低調回覆

快訊／納豆求婚女友依依成功！　飛沖繩浪漫跪地：妳幫我撿回命

快訊／納豆求婚女友依依成功！　飛沖繩浪漫跪地：妳幫我撿回命

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

獨家／大根出面談小孩　這次不忍了：爆料的就是她！

王仁甫女兒18歲了！解放低胸「美腿被看光」 一轉身…大面積挖空激辣

大根被爆未婚生子！2歲兒的媽是長榮空姐…7年前捲入喋血亂鬥事件

快訊／歐陽妮妮公開寶寶性別「氣球一戳破哭了」！張書豪：蠻衝擊的

被大根怒控爆他未婚生子「居心叵測」！　小優正面回應：誤會我了

林千又被施暴分手9月「要結婚了」！甜PO無名指被套牢 未婚夫身分曝

大根親自致電小優「雙方對質爆料」！　老闆吳宗憲出手協調：有點誤會

林襄泰國脫了！「幾乎都蹦出來超兇」比基尼根本包不住 事業線全看光

獨家／林千又未婚夫竟然是史丹佛博士　婚宴地點曝光選在這地方

大根爆當爸情史被挖！5年情斷舞蹈老師再分手愷愷…無縫接軌空姐

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

Energy

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 快訊／宋仲基老婆平安生下二寶！　開心報喜「迎來了可愛小公主」
  2. 音樂人忘了鎖門...慘被老闆開除！　親揭對方身份「是超大咖製作人」　
  3. 2025年運勢出爐！命理直播主分析「女性影響較大」　屬猴要注意健康
  4. 豔星唐德惠禁慾7年出家！　與三太子「討價還價」打契約：不再行男女之事
  5. 鳳梨辣妻放閃「一直在熱戀期」！　恩愛日常全說了：像剛在一起
  6. 國際兒童人權日　劉品言續任好鄰居公益大使籲寒冬送愛暖兒童
  7. 鈕承澤性侵女助理遭判4年　三度申請假釋遭駁回
  8. 蔡阿嘎收知情人提醒「注意人身安全」：有人搞小動作！　舉報內容曝
  9. 拍電影太窮！吳君如大方出借私服、愛馬仕包　劇組壓力超大怕刮花
  10. 阿信霸氣「當4.5萬人面前1舉動」　阿弟羞到臉紅：沒想到力氣這麼大

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366