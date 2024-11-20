阿信霸氣「當4.5萬人面前1舉動」　阿弟羞到臉紅：沒想到力氣這麼大

記者蔡琛儀／台北報導

男團Energy即將於11月23日在新加坡室內體育館開唱，這是他們睽違22年後的新加坡合體演出，也是出道以來首次的海外演唱會，在上個月的新加坡簽票會上，吸引近萬人參與，為了這次的演出，Energy正在緊鑼密鼓地準備，希望將演出做得更加精準、有可看性，除了將把北高雙蛋的演出內容更加昇華，並設計了彩蛋歌曲以提高現場的氣氛。

▲Energy將於週六前往新加坡開唱。（圖／相信音樂提供）

團長牛奶更是在練團時，時不時就會來上一段「人體大風車」，牛奶說：「希望讓大風車成為肌肉記憶，在台上演出時不掉漆！」充實的練舞及練歌，只希望能帶給粉絲們最好的演出及最棒的回憶。

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Energy於今年1月宣布合體復出，並發行了專輯《Here I Am》，不僅取得好成績，並在台北、高雄雙蛋開唱，場場秒殺完售，他們的歌曲〈星期五晚上〉更是成為全民瘋跳的熱門歌曲，各大企業尾牙更是爭相邀約Energy，此外他們今年也擔任各大頒獎典禮、大型演唱會的壓軸演出嘉賓，可謂是Energy的重生之年。

▲Energy今年回歸事業爆棚。（圖／相信音樂提供）

上週Energy在上海擔任五月天演唱會的演出嘉賓，並在4.5萬人面前表演了〈二次西遊〉、〈星期五晚上〉。近日，網路上盛傳一段阿弟被五月天阿信霸氣一拉的備受討論，而阿信突如其來的舉動讓阿弟一時不知所措，更害羞得不敢直視，臉也瞬間漲紅，阿弟說：「當下被阿信哥的氣場震懾到，有點站不穩的感覺！」更笑稱沒想到阿信這麼有力氣。