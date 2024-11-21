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林依晨得獎了！首擔監製拿下「金馬創投」40萬獎金　王子懿奪百萬首獎

記者蕭采薇／台北報導

2024金馬創投會議20日於台北劃下完美句點。金馬導演陳玉勳、金馬影后楊雁雁及香港資深監製彭綺華三位決選評審，將百萬首獎頒給了金馬獎最佳創作短片得主王子懿首部長片企劃《蹺蹺板之戀》，林依晨首部擔任監製的作品《失明》，也獲得40萬元現金。

▲▼1020公廣集團金鐘慶功-林依晨 。（圖／記者黃克翔攝）

▲林依晨為《失明》首次擔任監製 。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

《蹺蹺板之戀》，訴說思覺失調症和躁鬱症患者的愛情、家庭和挑戰。三位評審表示，雖然是普世的題材卻有獨到的觀點，有潛力成為一部足以療癒也能面向自己的電影。導演王子懿語帶哽咽說：「很感謝大家願意給這麼多年沒有創作的我機會，我會努力寫完劇本拍出來！還有今天是我的結婚紀念日，謝謝我的太太。」

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▲2024金馬創投會議決選評審，左起陳玉勳、楊雁雁、彭綺華頒發百萬首獎。（圖／金馬執委會提供）

▲王子懿（右三）首部長片企劃《蹺蹺板之戀》，獲得2024金馬創投會議百萬首獎。（圖／金馬執委會提供）

林依晨首部擔任監製的作品《失明》，獲得「臺北文創劇作獎」並拿下40萬元現金的獎金。「本土劇女神」葉全真也擔任製作人，且劇名就叫《不會台語的我，竟然轉生到本土劇的異世界！》，公布之初就引發好奇，最終也拿下「昕璟娛樂劇集獎」30萬元現金的獎勵。

▲▼《小雁與吳愛麗》首映會-葉全真。（圖／記者周宸亘攝）

▲葉全真擔任製作人，《不會台語的我，竟然轉生到本土劇的異世界！》從劇名就令人好奇。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

本屆金馬創投會議於11月18日至20日展開為期三天密集的活動，吸引近六百位影視工作者共襄盛舉。本屆FPP（電影企劃）、WIP（已經完成或即將完成拍攝的電影企劃）以及劇集（Series）共有63件入選企劃案，與來自世界各地的142間投資方代表進行了1740場會議，再度刷新紀錄。

▲2024金馬創投會議決選評審，左起陳玉勳、楊雁雁、彭綺華頒發百萬首獎。（圖／金馬執委會提供）

▲2024金馬創投會議，得獎者合影。（圖／金馬執委會提供）

豐富多元的入選企劃案吸引眾多投資者的注意，其中不乏多部跨國合製的企劃案，可見國際合拍的趨勢和新銳創作者的豐沛能量，更令人期待華語電影市場的未來面貌。

【2024金馬創投會議得獎作品】

【FPP獎項】

百萬首獎【新台幣100萬元現金】
《蹺蹺板之戀》導演：王子懿／ 編劇：王子懿／監製：沈可尚、吳怡靜／ 製片：謝君堯／ 製作公司：有和制作映像有限公司

臺北金創獎 【新台幣60萬元現金】
《會考前一天》導演：李怡芳／ 編劇：李怡芳／監製：蔡銀娟、柯衣凡／ 製片：陳保英／ 製作公司：奇葩娛樂事業有限公司

文策院原創獎【新台幣60萬元現金】
《西信一家》導演：黃婕妤／ 編劇：羅芽里／監製：嚴藝文、丁長鈺／ 製片：曾宇彤、陳查理／ 製作公司：幸運火花創意股份有限公司

《祖先毛很多》導演：陳信吉／ 編劇：謝宗臣／監製：曾瀚賢／ 製片：彭湘、劉厚妤／ 製作公司：紅衣小女孩股份有限公司

《閩江船事件》導演：游智傑／ 編劇：游智傑、林詩釗／監製：傅天余／ 製片：陳可兒／ 製作公司：沉默老兵電影有限公司

客傳會影視創作獎【新台幣40萬元現金】

《無法計算的青春》導演：江金霖／ 編劇：呂安弦、周良柔／監製：林孝謙、楊志光／製片：王慈華、陳煜昇／ 製作公司：角川株式會社、好時光娛樂有限公司、柒拾陸號原子股份有限公司

司法電影創作獎【新台幣35萬元現金】

《蹺蹺板之戀》導演：王子懿／ 編劇：王子懿／監製：沈可尚、吳怡靜／ 製片：謝君堯／ 製作公司：有和制作映像有限公司

MORE前瞻創意獎【新台幣35萬元現金】

《無法計算的青春》導演：江金霖／ 編劇：呂安弦、周良柔／監製：林孝謙、楊志光／製片：王慈華、陳煜昇／ 製作公司：角川株式會社、好時光娛樂有限公司、柒拾陸號原子股份有限公司

《從明天起，做一個幸福的人》導演：劉國瑞／ 編劇：劉國瑞／監製：黃巧順／ 製片：黃巧順／ 製作公司：匠子映畫、千帆電影有限公司

澤緯創藝獎【新台幣30萬元現金】

《甘露水》導演：林君陽／ 編劇：蔡坤霖、張逸寧／監製：張永昌／ 製片：王師／ 製作公司： 湠臺灣電影股份有限公司

昕璟娛樂電影獎【新台幣30萬元現金】

《無法計算的青春》導演：江金霖／ 編劇：呂安弦、周良柔／監製：林孝謙、楊志光／ 製片：王慈華、陳煜昇／ 製作公司：角川株式會社、好時光娛樂有限公司、柒拾陸號原子股份有限公司

【WIP獎項】

臺北文創劇作獎【新台幣40萬元現金】
《失明》導演：周美豫／ 編劇：吳美枝／監製：林依晨、黃茂昌／ 製片：陳保英／ 製作公司：周子娛樂有限公司

牽猴子市場潛力獎 【新台幣30萬元現金】
《未來的一天》

【Series獎項】

司法院劇集創作獎 【新台幣35萬元現金】

《她殺之罪》製作人：陳昱俐、范軒／ 編劇：陳昱俐、詹傑、郭柏伸／導演：陳冠仲／製作公司：鏡文學股份有限公司

MyVideo 劇集創意獎 【新台幣30萬元現金】

《不會台語的我，竟然轉生到本土劇的異世界！》製作人：稅成鐸、葉全真／ 編劇：陳柏宗／導演：稅成鐸、陳柏宗／製作公司：白色影像製作股份有限公司

CATCHPLAY 國際注目獎 【新台幣30萬元現金】

《末日小孩求生手冊》製作人：林仕肯、鍾宏杰、曾俊榮、伍嘉良／ 編劇：曾俊榮、鍾宏杰／導演：周冠威／製作公司：Haven Productions Ltd.、邊境映象藝文有限公司

昕璟娛樂劇集獎 【新台幣30萬元現金】
《不會台語的我，竟然轉生到本土劇的異世界！》製作人：稅成鐸、葉全真／ 編劇：陳柏宗／導演：稅成鐸、陳柏宗／製作公司：白色影像製作股份有限公司

 

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