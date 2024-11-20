林襄泰國脫了！「幾乎都蹦出來超兇」比基尼根本包不住 事業線全看光

記者潘慧中／綜合報導

「啦啦隊女神」林襄年初宣布離開樂天女孩，加入味全龍啦啦隊後，雖然工作量遽增，仍不時抽空旅行散心。她近日便在社群網站分享和好友張雅涵、李芷霖一起去泰國普吉島度假的照片，辣露南半球的畫面，立刻吸引3.7萬人按讚！

▲林襄的渾圓胸型幾乎都蹦出來了。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）



照片中，可以看到林襄紮起丸子頭，身穿印有圓點圖案的粉色比基尼，相當映襯她的膚色之外，也完美襯托出渾圓胸型，東西南北半球全露，深邃事業線在鏡頭前一覽無遺。

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▲林襄辣露超兇上圍。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）



林襄下半身單穿同款三角泳褲，兩側綁帶設計令人產生無限遐想。從泳池上岸後，她躺上躺椅喝飲料的時候，套上透視罩衫，秀出纖細長腿，好身材完全被看光光。

▲林襄在岸邊喝飲料。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）



林襄透露這是她和張雅涵、李芷霖一起在普吉島住宿的villa，除了風景很漂亮，每天起床後都有管家負責做早餐，還無限量供應泰奶，「一定要找一天狠狠的待在villa一整天！」

▲張雅涵、林襄和李芷霖最近一起去泰國玩。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）