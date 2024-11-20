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楊貴媚《春行》兒子愛上Energy書偉！　懊悔：早知16蹲會這麼紅⋯

記者蕭采薇／台北報導

電影《春行》19日舉辦首映會，導演王品文、彭紫惠甫從波蘭結束宣傳後回台，與喜翔、楊貴媚再度聚首。喜翔與楊貴媚演出老夫老妻的默契絕佳，戲外也經常以鬥嘴為樂，楊貴媚說：「喜哥平常臉很臭，但心思細膩，很貼心！」喜翔則嘴甜稱讚「老婆好美！」

▲▼《春行》首映會-喜翔、楊貴媚。（圖／記者周宸亘攝）

▲《春行》喜翔、楊貴媚演夫妻，默契極佳。（圖／記者周宸亘攝）

首映會上也看得出兩人好感情，說到片中最深刻的一場戲，喜翔分享：「貧窮夫妻活在自己的世界，是彼此心中唯一的依靠，吃的不是很好，過得也不是很富裕，但我們活在快樂裡。」楊貴媚則說：「父母在過世以後，留給孩子的遺物通常是錢、房子或車子，但這個媽媽給孩子的是愛和祝福。」並稱讚《春行》在平淡中體現人性，跨過語言表達，光是看畫面就能有深刻感受。

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喜翔認為他所飾演的角色「欽福」自卑感重、自尊心強，又沒辦法照顧到一家人，楊貴媚則觀察到其實這樣看似大男人的丈夫，還是對太太和孩子很有愛，笑說：「不然早就走了！爬樓梯爬那麼遠才能回家，那個家有夠遠！」

▲▼《春行》首映會-喜翔。（圖／記者周宸亘攝）

▲喜翔以《春行》入圍金馬影帝。（圖／記者周宸亘攝）

但楊貴媚飾演的「秀緞」也因此夾在丈夫與兒子中間，只能偷偷關心兒子和他的伴侶。片中兒子「建明」一角由藍葦華飾演，同性伴侶「程皓」則是戲外和他感情極好的張書偉，拍攝對手戲時，喜翔大罵藍葦華「不肖子」，氣氛相當緊張。

▲▼《春行》首映會-王品文、彭紫惠、喜翔、楊貴媚。（圖／記者周宸亘攝）

▲《春行》首映會，導演王品文、彭紫惠，合體主演喜翔、楊貴媚。（圖／記者周宸亘攝）

王品文認為，片中家庭所遇到的狀況是在每個國家都能體會的情感課題，彭紫惠則自信地說：「電影曾在西班牙獲得大獎，所以我相信這部作品在歐洲國家是可以被理解的。」《春行》設定父母對同志情感的表達比較含蓄內斂，其實是因為觀察到許多台灣家庭，小孩「出櫃」，爸爸媽媽就跟著「入櫃」，父母卡在兩代文化之間，有著說不出的為難。

▲▼《春行》首映會-楊貴媚。（圖／記者周宸亘攝）

▲楊貴媚以《春行》入圍金馬女配。（圖／記者周宸亘攝）

說到與藍葦華、張書偉合作，喜翔形容角色沉默寡言又無法面對兒子性向，戲裡面認為「老婆沒有了、兒子也不要了」，楊貴媚認為台灣家庭中爸爸和兒子容易有疏離感，爸爸表現冷漠，兒子也就沒辦法多有溝通。而楊貴媚和藍葦華、張書偉各有一場對手戲，當時飾演媽媽的楊貴媚沒有太多互動，只用行動來表達關係，搞笑說：「早知道16蹲會這麼紅，我就會說來來來，歡迎進我們家。」《春行》11月22日全台上映。

▲▼《春行》首映會-喜翔、楊貴媚。（圖／記者周宸亘攝）

▲《春行》喜翔、楊貴媚演夫妻，默契極佳。（圖／記者周宸亘攝）

 

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