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首位「泰籍金馬準影帝」！　瓦洛曝春風私下暖舉：他的心非常美麗

記者蕭采薇／台北報導

泰國演員瓦洛路干札（Wanlop Rungkumjad，後稱瓦洛）以電影《白衣蒼狗》入圍本屆金馬獎「最佳男主角」，成為首位入圍金馬影帝在泰星，他19日出席電影的金馬首映，受訪時瓦洛透露，原本已經想放棄演員的工作，就在這時得到《白衣蒼狗》的演出機會，還因此獲得提名，對他來說非常感激。

▲《白衣蒼狗》劇組，導演曾威量、尹又巧、演員瓦洛路干札（Wanlop RUNGKUMJAD）、洪瑜鴻（春風）、陸弈靜、郭書瑋。（圖／金馬執委會提供）

▲《白衣蒼狗》（左起）春風、導演曾威量、導演尹又巧、陸弈靜、瓦洛路干札。（圖／金馬執委會提供）

身為第一個泰國籍演員入圍金馬影帝，瓦洛坦言很興奮、很緊張，「非常開心金馬獎給我這個肯定，其實在接到角色之前，本來已經有點氣餒，要放棄演員這條路了，我覺得自己已經拚盡全力，在這之前我已經快要走不下去了。」

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而日前春風在拍攝期間，看瓦洛的手機很舊因此自掏腰包送了一支新手機給他，但他卻一直沒有拿出來用，現場被問到該事，他笑說：「我對春風大哥非常感激，因為我手機還能用，但他還是送我手機，我覺得春風是心非常美麗的人，雖然他可能不認同這個形容詞。」

▲《白衣蒼狗》劇組，導演曾威量、尹又巧、演員瓦洛路干札（Wanlop RUNGKUMJAD）、洪瑜鴻（春風）、陸弈靜、郭書瑋。（圖／金馬執委會提供）

▲瓦洛以《白衣蒼狗》成為首位入圍金馬影帝的泰國籍演員。（圖／金馬執委會提供）

不過一旁的春風聽了，連忙回應：「我也覺得美麗。」笑翻現場眾人。導演曾威量也表示，他幾乎都以本名「瑜鴻」稱呼春風，是因為他認識春風就是從鏡頭上，而不是「玖壹壹」的團長。印象深刻是玖壹壹某次在實境節目上，遇上喪子的母親情緒失控，「當時瑜鴻跟著媽媽進了屋，但沒有讓攝影機進去。」由此看出了春風心中柔軟的一面。

▲《白衣蒼狗》劇組，導演曾威量、尹又巧、演員瓦洛路干札（Wanlop RUNGKUMJAD）、洪瑜鴻（春風）、陸弈靜、郭書瑋。（圖／金馬執委會提供）

▲春風以《白衣蒼狗》入圍金馬獎最佳男配角。（圖／金馬執委會提供）

陸弈靜受訪時，被問到拍攝的痛苦點滴，她表示：「我們都是正常人嘛，但這次拍攝在皮膚、身體上都非常痛苦，我要拿那個輔助器，正常人身體是直的，但拍完之後整個人也歪了，但拍完就過了，其實長期照顧在身心上就是無止盡的痛苦。」陸弈靜透露，自己片中的角色原型，其實就是導演生病的姨婆。

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