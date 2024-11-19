記者張筱涵／綜合報導

BLACKPINK成員ROSÉ將推出的首張SOLO專輯《Rosie》，在這個重要的單飛里程碑之前，剛好碰上機會請教偶像泰勒絲（Taylor Swift）的機會，讓自己學習到更多，並在訪問中表達感謝之意。

▲ROSÉ曝和泰勒絲認識的契機。（圖／翻攝自Instagram）



ROSÉ近日受訪時談到，幾週前在紐約參加由製作人傑克安多夫（Jack Antonoff）舉辦的聚會時，恰巧有機會向泰勒絲請教意見：「我告訴她我是她的超級粉絲，並且有一些問題想請教，她見到我後立刻說『告訴我吧，我來幫助妳。』」這段簡單的對話成為兩人友誼的開端。

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ROSÉ進而分享，泰勒絲在聚會上毫不吝嗇地給予建議，甚至主動給了自己的聯絡方式，她感激又興奮說道：「誰會這麼做？這可是泰勒絲！」而且泰勒絲的建議涵蓋了許多實際問題，例如後勤安排與個人發展，並以一種保護者的姿態提醒需要注意的細節。

對於這些熱心又實際的建議，ROSÉ感動不已：「作為一名獨立歌手，這條路真的不容易，而泰勒絲幫我理清了所有需要小心的地方，這讓我非常感激。」尤其自己當時正經歷一段掙扎的時期，而泰勒絲的支持幫助她重新振作：「她真的很酷，也非常支持女性，她的指導對我來說意義重大。」