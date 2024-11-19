影后的辛酸！楊謹華試鏡30次全沒上　爆跟工作人員「試吻戲」受打擊痛哭

記者孟育民／台北報導

影集《影后》以演藝圈的生存實錄為主軸，上線在網路上引發熱烈討論。演員楊謹華、編導嚴藝文登上YouTube頻道《驚奇玩起來 AmazingTalker Show》，分享演藝圈經歷，楊謹華說有次準備要進組拍戲，卻遭到對方質疑，「他們想要試我三場戲，其中一場是要跟男主角親熱戲，男主角沒到現場，所以那場戲就是跟工作人員，當下已經沒有想好或不好，我只想證明自己。」即便已經跟工作人員試戲，但最後慘被刷掉，讓她忍不住爆哭，「那是我第一次覺得很大的打擊，然後滿腦子問說為什麼。」

▲▼ 楊謹華曾跟工作人員試吻戲 。（圖／翻攝自YouTube／驚奇玩起來 AmazingTalker Show）

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楊謹華演技備受肯定，但她曾經一連試鏡30次都沒上，「一開始進了這行也是有需要試鏡，也有被退貨的時候。」講到《影后》背後的故事，嚴藝文從演員變成導演，她說：「我的個性比較害羞，我還蠻怕大家的目光在我身上，好像當導演比較適合我的個性。」

▲楊謹華曾試戲被打槍。（圖／翻攝自YouTube／驚奇玩起來 AmazingTalker Show）

楊謹華被嚴藝文形容是「被虐型」，通常拍戲一次就過反而會沒安全感，楊謹華則反過來誇讚：「我覺得蠻幸福的，雖然我那四個月天天拉肚子，壓力太大，導演是個厲害的演員，再來周圍都是厲害的女演員，但導演真的是照顧到每個演員，她真的是親力親為，我跟詹懷雲拍一些比較親熱戲的時候，她都會第一個進來把我們都擋好，她很清楚演員最需要的安全感是什麼。」

▲ 楊謹華誇讚嚴藝很會照顧人 。（圖／翻攝自YouTube／驚奇玩起來 AmazingTalker Show）