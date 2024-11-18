竇靖童近況被目擊！「臉越來越像王菲」網曬對比驚呼：一個模子刻的

記者劉宛欣／綜合報導

香港歌手竇靖童是王菲和知名音樂人竇唯所生的女兒，今年27歲的她在音樂界默默耕耘多年，空靈嗓音經常讓許多歌迷想起王菲，且她並非刻意模仿，而是自然表現又不失個人風格，令人讚嘆基因的神奇。近日有網友在小紅書上曬出竇靖童的目擊照，沒想到她不只嗓音像媽媽，就連臉蛋也越來越像，迅速地就在微博掀起討論。

▲竇靖童相當努力在音樂圈耕耘。（圖／翻攝自竇靖童微博）

網友在小紅書上曬出竇靖童的目擊照，可以看到她將頭髮盤起，開心地與同行友人聊天，內文寫下「我的媽，後面那是竇靖童？我都沒找到那個是竇靖童，越來越像王菲」，吸引許多網友朝聖，友人為此找出了王菲類似角度的照片，對比之下，相似度極高，讓人不禁再度讚嘆起基因的神奇之處，尤其竇靖童小時候經常被說長得像爸爸，長大後卻越來越像媽媽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲竇靖童近況照被說越來越像王菲。（圖／翻攝自小紅書、微博）

微博網友紛紛驚呼表示「小時候卻是竇唯本人的臉」、「瞧這閨女，跟娘親一個模子刻的，魅力可不輸她娘啊！」、「你告訴我圖一不是王菲我不信」、「聲音也像，那天我聽她的新歌，我以為王菲唱的呢」、「女孩都是小時候像爸爸，然後就越長越像媽媽」、「太幸福了，聽王菲唱兒歌長大的娃」。