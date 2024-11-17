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狗仔葛斯齊目睹閨蜜情「楊謹華很保護蕭亞軒」　女神片場態度被爆

記者陳芊秀／綜合報導

台劇《影后》不只在台灣熱播，在香港、新加坡也是前10名的熱門影片。而《影后》同時讓楊謹華、蕭亞軒的昔日友誼受到關注，狗仔葛斯齊近日在節目就表示曾親眼見證兩人閨蜜情。

▲▼楊謹華片場真實態度。（圖／翻攝自FB、IG、YouTube）

▲《影后》全台熱播，楊謹華與蕭亞軒昔日閨蜜情再度受關注。（圖／翻攝自臉書）

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葛斯齊與許聖梅在YouTube節目分享娛樂圈內幕。他提到蕭亞軒的媽媽在2010年離世，記者為了捕捉是否有娛樂圈大咖前去，在許聖梅指示下去等待。而他直接在靈堂每天等，除了等到親人來，但是都沒有見到大咖，有一次聽到外面有尖叫聲，隨後車子開進來，從後座下車見到楊謹華陪著蕭亞軒進靈堂，當時蕭亞軒難掩欲哭表情，楊謹華一直很保護好友，為此上前向記者請求給家屬一點空間。而他也透露葬儀社之後得知記者在場，後來也無法再去蹲點捕捉畫面。

▲▼葛斯齊目睹楊謹華很保護蕭亞軒。（圖／翻攝自YouTube）

▲葛斯齊目睹楊謹華很保護蕭亞軒。（圖／翻攝自YouTube）

楊謹華在《影后》飾演過去演技派女星「周凡」，戲裡入圍多次金鐘、金馬獎，卻從來沒有得過獎，且在片場相當直率，會抱怨沒背好台詞的演員，嗆導演不要大小聲，人設風靡無數觀眾。而陶晶瑩在電台節目《陶色新聞》與艾莉、史丹利聊劇，史丹利分享楊謹華私下一面，史丹利強調本人沒有戲裡那麼兇，因為某次客串戲劇與楊謹華對戲，但是不斷重來，「楊謹華完全沒有不耐煩，真的是很好的一個人」，後來巧遇對方還提醒電視劇要播了，大讚本人私下態度很好。

▲▼楊謹華片場真實態度。（圖／翻攝自FB、IG、YouTube）

▲楊謹華《影后》飾演過氣女星。（圖／翻攝自臉書）

▲▼楊謹華片場真實態度。（圖／翻攝自FB、IG、YouTube）

▲▼楊謹華片場真實態度。（圖／翻攝自FB、IG、YouTube）

▲楊謹華《影后》與圈內閨蜜的友誼令觀眾印象深刻。（圖／翻攝自臉書）

▲▼史丹利分享與楊謹華對戲。（圖／翻攝自YouTube）

▲史丹利分享與楊謹華對戲的過程，重來很多次對方都沒有不耐煩。（圖／翻攝自YouTube）

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