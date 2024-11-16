曾感動全日本！　《監察醫朝顏》確定播出2025新春特別篇

記者張筱涵／綜合報導

日本富士電視台近日正式宣布，由上野樹里主演的人氣日劇《監察醫朝顏》將推出最新作品《監察醫朝顏2025新春特別篇》，並定於2025年1月3日播出。本次特別篇的推出，不僅延續了該劇自2019年首播以來的熱度，還將帶領觀眾再度進入扣人心弦的法醫世界。

▲▼《監察醫朝顏》自2019年播出第一季來就廣受歡迎。（圖／翻攝自X／asagao2_2020）



《監察醫朝顏》第一季自2019年憑藉感人至深的劇情和出色的演員表現成為一部經典之作，隨後的第二季於2020年11月連續2季度播出，而2021年及2022年分別推出了一夜限時的特別篇，此次《監察醫朝顏2025新春特別篇》則是該系列時隔2年的再度回歸。

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此次特別篇將集結原班人馬，包括上野樹里、時任三郎、風間俊介、志田未來、中尾明慶以及SixTONES成員森本慎太郎等人氣演員，共同延續朝顏與家人之間的溫情故事。劇情描述了東日本大地震後，朝顏一家人努力尋找失蹤母親生命痕跡的經歷。經過5年半的波折，朝顏（上野樹里飾）與父親平（時任三郎飾）即將迎來人生中的重要轉折，觀眾將再次見證這個家庭在愛與分離中的成長。

在特別篇中，朝顏一家原本沉浸在幸福的新生活中，卻因一起看似溺斃的案件被打破平靜，雖然現場留有遺書，初步推斷為自殺，但解剖發現多處疑點，顯示有他殺可能。隨後，一具疑似觸電死亡的遺體接連出現，2起案件之間的連繫浮出水面。丈夫真也（風間俊介飾）與刑事暴力犯罪科同事們將全力調查，逐步逼近案件背後的驚天秘密。同時，長女亞美的一句「我好像看到爺爺」也為劇情增添了神秘色彩，讓這部特別篇充滿懸念與溫情。

作為富士電視台的王牌劇集，《監察醫朝顏》系列多次榮獲重要獎項，感動全日本，深受觀眾喜愛。此次2025新春特別篇，除了延續過往的感人情節與推理魅力外，也將透過新的案件和家庭故事，展現朝顏與家人在困境中如何成長。