《大學生了沒》塵塵煎熬30小時生了　一家三口照甜蜜曝光

記者葉文正／台北報導

《大學生了沒》班底再傳喜訊！女星陳俋塵2022年與交往多年的男友，藝人温以飛求婚成功，今年也懷上寶寶，在今（16）天早上順利產下愛女，唱戲世界娛樂經紀人林世豪透露，陳俋塵光是待產，就苦熬30個小時，才順利生下女寶寶。

▲陳俋塵(前)與溫以飛迎接女兒問世。日

陳俋塵選擇自然產，原訂14日要生產，但肚皮沒什麼動靜，就先打催生針，本來以為15日就可以生產，結果寶貝女兒還是不出來，一直等到今日早上才生產，不過也陳俋塵透露因為打了無痛分娩，所以順利生產，被推進產房15分鐘就生出來了。

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▲陳俋塵(右)與溫以飛兩人之前拍了不少沙龍照。（圖／唱戲世界娛樂提供）

陳俋塵和老公温以飛原本擔心怎麼寶寶都沒動靜，幸好15號晚上就破羊水，隔天早上就順利生產，也發文跟親友們報平安，曬出一家三口的幸福合照，也說「親愛的寶貝，歡迎你來到這個世界，我們已經迫不及待好好愛你了」。

▲懷孕後開心準備迎接寶寶。（圖／唱戲世界娛樂提供）

陳俋塵也笑說，沒想到就這樣默默的懷孕10個月了，「雖然我的臉沒有胖很多，但身體超圓，胖了20公斤，真是一點也沒有在開玩笑呢，前幾天無意間看到我彷彿像熊一樣的背影，眼淚瞬間嘩啦啦，止不住的哭了出來，雖然老公一直說，不會不會，胖胖的也很可愛，我真的是開心謝謝他！」如今終於卸貨陳俋塵也是鬆了口氣。

▲懷孕美照拍了不少。（圖／唱戲世界娛樂提供）