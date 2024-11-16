ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《大學生了沒》塵塵煎熬30小時生了　一家三口照甜蜜曝光

記者葉文正／台北報導

《大學生了沒》班底再傳喜訊！女星陳俋塵2022年與交往多年的男友，藝人温以飛求婚成功，今年也懷上寶寶，在今（16）天早上順利產下愛女，唱戲世界娛樂經紀人林世豪透露，陳俋塵光是待產，就苦熬30個小時，才順利生下女寶寶。

▲陳俋塵(左)與溫以飛迎接女兒問世。（圖／唱戲世界娛樂提供）

▲陳俋塵(前)與溫以飛迎接女兒問世。日

陳俋塵選擇自然產，原訂14日要生產，但肚皮沒什麼動靜，就先打催生針，本來以為15日就可以生產，結果寶貝女兒還是不出來，一直等到今日早上才生產，不過也陳俋塵透露因為打了無痛分娩，所以順利生產，被推進產房15分鐘就生出來了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳俋塵(左)與溫以飛迎接女兒問世。（圖／唱戲世界娛樂提供）

▲陳俋塵(右)與溫以飛兩人之前拍了不少沙龍照。（圖／唱戲世界娛樂提供）

陳俋塵和老公温以飛原本擔心怎麼寶寶都沒動靜，幸好15號晚上就破羊水，隔天早上就順利生產，也發文跟親友們報平安，曬出一家三口的幸福合照，也說「親愛的寶貝，歡迎你來到這個世界，我們已經迫不及待好好愛你了」。

▲陳俋塵(左)與溫以飛迎接女兒問世。（圖／唱戲世界娛樂提供）

▲懷孕後開心準備迎接寶寶。（圖／唱戲世界娛樂提供）

陳俋塵也笑說，沒想到就這樣默默的懷孕10個月了，「雖然我的臉沒有胖很多，但身體超圓，胖了20公斤，真是一點也沒有在開玩笑呢，前幾天無意間看到我彷彿像熊一樣的背影，眼淚瞬間嘩啦啦，止不住的哭了出來，雖然老公一直說，不會不會，胖胖的也很可愛，我真的是開心謝謝他！」如今終於卸貨陳俋塵也是鬆了口氣。

▲陳俋塵(左)與溫以飛迎接女兒問世。（圖／唱戲世界娛樂提供）

▲懷孕美照拍了不少。（圖／唱戲世界娛樂提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

黃曉明公開道歉葉珂之亂「哽咽哭了」！　鞠躬謝罪：我會處理好私事

黃曉明公開道歉葉珂之亂「哽咽哭了」！　鞠躬謝罪：我會處理好私事

本土劇組工作人員「房內激戰」被撞見！ 楊貴媚曝2人下場：很慘

本土劇組工作人員「房內激戰」被撞見！ 楊貴媚曝2人下場：很慘

快訊／畢書盡為愛妻發聲！沉澱2天反擊「錯付8年真心」：我要保護家人

快訊／畢書盡為愛妻發聲！沉澱2天反擊「錯付8年真心」：我要保護家人

辣模淚爆遭侵犯偷拍「男藝人群組瘋傳」！受害女達30人　下藥被撿屍

辣模淚爆遭侵犯偷拍「男藝人群組瘋傳」！受害女達30人　下藥被撿屍

張惠妹凌晨無預警開賣大巨蛋加開票！　「連跨年都有」粉絲嗨翻

張惠妹凌晨無預警開賣大巨蛋加開票！　「連跨年都有」粉絲嗨翻

輕生前看完《影后》！釣出謝盈萱：我們一起找答案 134字回覆超暖

輕生前看完《影后》！釣出謝盈萱：我們一起找答案 134字回覆超暖

篠崎泫被罵半年「跟毒蟲在一起」不忍了！交往Toyz關鍵曝：我很簡單

篠崎泫被罵半年「跟毒蟲在一起」不忍了！交往Toyz關鍵曝：我很簡單

兄弟跟老婆激情滾沙發！　胡宇威看完陳庭妮《影后》認：怪怪的

兄弟跟老婆激情滾沙發！　胡宇威看完陳庭妮《影后》認：怪怪的

快訊／畢書盡不忍了！澄清「寵物去處」　痛訴遭中傷：收回8年真心

快訊／畢書盡不忍了！澄清「寵物去處」　痛訴遭中傷：收回8年真心

憲哥無預警把KID換掉　現場引發爆哭　難過小鬼離世

憲哥無預警把KID換掉　現場引發爆哭　難過小鬼離世

蔡康永驚訝理科太太「離婚後沒改名」！　本人大方解答原因

蔡康永驚訝理科太太「離婚後沒改名」！　本人大方解答原因

陳建州看球賽「路人背後嗆4字酸爆」！PO網釣出大牙回應　2.5萬人朝聖

陳建州看球賽「路人背後嗆4字酸爆」！PO網釣出大牙回應　2.5萬人朝聖

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

黃曉明公開道歉葉珂之亂「哽咽哭了」！　鞠躬謝罪：我會處理好私事

本土劇組工作人員「房內激戰」被撞見！ 楊貴媚曝2人下場：很慘

快訊／畢書盡為愛妻發聲！沉澱2天反擊「錯付8年真心」：我要保護家人

辣模淚爆遭侵犯偷拍「男藝人群組瘋傳」！受害女達30人　下藥被撿屍

張惠妹凌晨無預警開賣大巨蛋加開票！　「連跨年都有」粉絲嗨翻

輕生前看完《影后》！釣出謝盈萱：我們一起找答案 134字回覆超暖

篠崎泫被罵半年「跟毒蟲在一起」不忍了！交往Toyz關鍵曝：我很簡單

兄弟跟老婆激情滾沙發！　胡宇威看完陳庭妮《影后》認：怪怪的

快訊／畢書盡不忍了！澄清「寵物去處」　痛訴遭中傷：收回8年真心

憲哥無預警把KID換掉　現場引發爆哭　難過小鬼離世

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

大學生了沒, 塵塵, 溫以飛

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 謝忻健康出狀況「身心處臨界點」！　崩潰哭了：體力透支眼淚失重
  2. 公立游泳池浴室故障「員工態度惹火金鐘影帝」！撂重話：10萬我都出
  3. 野生周曉涵「0偽裝逛書店」！現身中山站全被拍 穿激短裙美腿全露
  4. 爆紅日星12月要來台灣了！　殺青心願惹心疼：好想吃拉麵
  5. 八點檔女星親妹嫁了！「難得同框絕美」上台唱一半哽咽了 催淚片曝
  6. 玖壹壹洋蔥瘦身變帥了！「整個人小1號」撞臉林宥嘉　光頭造型曝光
  7. Weki Meki解散！金度延「遊英被傳引退」　親解答課程：將轉型演員
  8. 61歲陳雷突消失歌壇　最新近況曝光！
  9. 曾智希難得深V「超兇車頭燈外露」！解放0肩帶 事業線根本包不住
  10. 丁禹兮虞書欣《永夜》沒吻戲挨轟！「未播出親嘴畫面」外洩　他親回應

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366