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曾莞婷認「本人是肢障」！　公開秘辛：誰叫我交出power就掐死他

記者王靖淳／綜合報導

女星曾莞婷在《影后》飾演美魔女演員「潘茵茵」，精湛演技再度圈粉不少觀眾，平時會透過社群分享生活的她，今（15）日在Threads發文透露拍戲秘辛，除了坦言自己有舞蹈障礙之外，同時也幽默表示：「誰在叫我交出power，我就掐死他。」

▲▼曾莞婷（圖／翻攝自Threads／vicky_7155）

▲曾莞婷。（圖／翻攝自Facebook／曾莞婷）

隨著官方釋出拍戲時的練舞畫面，曾莞婷回憶起為了這場舞蹈戲下了不少功夫，更笑稱自己是「跳舞肢體有障礙者」，同時也坦言，要完成這場戲確實不是件容易的事。曾莞婷透露，她在經過多次的練習，才成功克服肢體不協調的問題，甚至直言自己是硬練出來的。

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▲▼曾莞婷（圖／翻攝自Threads／vicky_7155）

▲曾莞婷發文坦言對跳舞有障礙。（圖／翻攝自Threads／vicky_7155）

談到拍攝過程中的挑戰，曾莞婷打趣地表示，整個過程讓她對「power」這個字有些怨念。她調侃說道：「誰在叫我交出泡耳（power），我就掐死他。」顯示出她在這段訓練過程的辛苦與壓力，同時也流露出一絲幽默。貼文曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言表示「辣死」、「跳超好」、「因為這部，我真的被妳戲劇圈粉，妳真的很棒」、「妳很棒了，謝謝妳把茵茵姐這個角色演的很好」。

▲網友把Sega老師「拿出你的泡ㄜ」做成梗圖。（圖／翻攝自Threads）

▲網友把Sega老師「拿出你的泡ㄜ」做成梗圖。（圖／翻攝自Threads／george_actor0723）

事實上，台劇《影后》在播出後，從演員、選角到劇情全在社群平台掀起網友的關注，無論是笑點、哭點片段都變成熱門影片。值得一提的是，劇中飾演健身老師「Sega」的陳彥嘉（George），戲裡為了督促女演員們跳舞，頻頻說「拿出你的Power（力量）」，台詞逗樂不僅不少觀眾，更有網友事後把它做成梗圖，掀起不小討論。

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曾莞婷, 影后, 陳彥嘉

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