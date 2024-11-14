ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

烏克蘭超正細腰DJ曬台灣國旗　真人版娜美大馬波神火辣上陣

記者蕭采薇／台北報導

第四屆Ultra Taiwan將在11月16、17日週末兩天於台北市大佳河濱公園回歸，烏克蘭超正細腰DJ女神Miss Monique（莫尼克小姐）曬出國旗開心表示：「我將前往第一次去的國家-台灣！」「真人版娜美」大馬波神Ms Puiyi，以及將與DJ老公湯宇合體打碟的YouTuber反骨男孩成員Lyla（蕾菈）將在介紹亞洲潛力電音新秀的UMF RadioStage登場。

▲烏克蘭超正細腰DJ女神Miss Monique（莫尼克小姐）、「真人版娜美」大馬波神Ms Puiyi。（圖／Ultra Taiwan提供）

▲「真人版娜美」大馬波神Ms Puiyi。（圖／翻攝自IG）

今年Ultra Taiwan邀請15位超有才華的女神DJ來台，端出史上最多女性DJ演出陣容。首推當紅烏克蘭前衛浩室女神Miss Monique（莫尼克小姐），充滿個性的螢光綠的挑染俐落中分直短髮以及纖細的螞蟻腰，今年首次來台的Miss Monique興奮表示：「這個週末，我將前往我第一次去的國家—台灣，在我最喜歡的音樂節Ultra Taiwan演出，沒什麼比這個更好的安排了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Ultra Taiwan榮獲《DJ Mag》最新一年的「百大音樂節」殊榮。（圖／Ultra Taiwan提供）

▲Ultra Taiwan榮獲《DJ Mag》最新一年的「百大音樂節」殊榮。（圖／Ultra Taiwan提供）

而韓國鐵克諾偶像女神YOUNA則有著韓國偶像女團般的白皙臉蛋、細腰及鉛筆長腿，很難想像是從杜拜一場遊艇派對爆紅的韓國才女，如今已是全球的明日之星，YOUNA説：「在Ultra Taiwan演出倒數中！我無比期待分享我的全新曲目以及滿滿的能量給你們大家，期待很快見面！」兩人將在反派舞台RESISTANCE登台演出，帶領樂迷沈浸在充滿情感、療癒的音樂旅程。

▲烏克蘭超正細腰DJ女神Miss Monique（莫尼克小姐）、「真人版娜美」大馬波神Ms Puiyi。（圖／Ultra Taiwan提供）

▲烏克蘭超正細腰DJ女神Miss Monique（莫尼克小姐）（圖／翻攝自IG）

7位火辣性感的亞洲百大女神DJ也是Ultra Taiwan的吸睛焦點，包括「台灣最美DJ」Peipei（林佩佩）、啦啦隊重電女神Cyndi（亭瑋）、平交道女神Amber NA（藍星蕾）、正妹學霸女神Baiyia、甜辣系個性女神Alyshia（阿莉殺）、性感電音尤物Lynne，以及越南性感女神TynTyn。

▲烏克蘭超正細腰DJ女神Miss Monique（莫尼克小姐）、「真人版娜美」大馬波神Ms Puiyi。（圖／Ultra Taiwan提供）

▲烏克蘭超正細腰DJ女神Miss Monique，在IG貼出台灣國旗。（圖／翻攝自IG）

Cyndi開心地説：「非常開心也非常榮幸，今年能夠把硬派帶到Ultra Taiwan主舞台，我也準備了全新未發行的音樂要帶給大家，記得早點進場，一起來打拳吧！」Amber NA非常期待，「等不及見到我最愛的粉絲，一起創造回憶吧！週末主舞台見！」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

護理女神超商驚露「渾圓南半球」　路人回頭全被錄

推薦閱讀

失婚女星與富商半同居認愛！　被記者告知「他已婚」秒崩潰哭了

失婚女星與富商半同居認愛！　被記者告知「他已婚」秒崩潰哭了

Ryu 26歲小三女畫家「清純真面目曝光」！氣質神似Yuma　網兩派掀戰

Ryu 26歲小三女畫家「清純真面目曝光」！氣質神似Yuma　網兩派掀戰

大咖AV女優葵司「無限期休業」！爆與多人交流　達人曝內幕

大咖AV女優葵司「無限期休業」！爆與多人交流　達人曝內幕

兄弟跟老婆激情滾沙發！　胡宇威看完陳庭妮《影后》認：怪怪的

兄弟跟老婆激情滾沙發！　胡宇威看完陳庭妮《影后》認：怪怪的

《2521》男星PO照炫超貴公仔　放大看卻是「開腿全裸照」網嚇傻！

《2521》男星PO照炫超貴公仔　放大看卻是「開腿全裸照」網嚇傻！

李玉璽「IG藏1細節」疑偷婊畢書盡：Fuxk You！　18年兄弟情破裂

李玉璽「IG藏1細節」疑偷婊畢書盡：Fuxk You！　18年兄弟情破裂

葛斯齊：消息來源被施壓了！被王定宇提告4天…急開直播斥「骯髒」

葛斯齊：消息來源被施壓了！被王定宇提告4天…急開直播斥「骯髒」

獨家／入行短短4年 林襄花1800萬元購入好宅　更宣布重磅消息

獨家／入行短短4年 林襄花1800萬元購入好宅　更宣布重磅消息

阿滴公開求婚HOOK：跟我結婚！「見她穿女裝太正」　2萬人朝聖嗨爆

阿滴公開求婚HOOK：跟我結婚！「見她穿女裝太正」　2萬人朝聖嗨爆

侯佩岑罕見發火！見楊子狂貶低老婆開酸「你代表作是黃聖依」

侯佩岑罕見發火！見楊子狂貶低老婆開酸「你代表作是黃聖依」

金素恩沉默2天發聲！送走宋再臨「難以言說的心痛」曬黑白合照：再見

金素恩沉默2天發聲！送走宋再臨「難以言說的心痛」曬黑白合照：再見

李玉璽被爆鬧翻畢書盡首發聲！　連PO兩照認了：日久見人心

李玉璽被爆鬧翻畢書盡首發聲！　連PO兩照認了：日久見人心

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

失婚女星與富商半同居認愛！　被記者告知「他已婚」秒崩潰哭了

Ryu 26歲小三女畫家「清純真面目曝光」！氣質神似Yuma　網兩派掀戰

大咖AV女優葵司「無限期休業」！爆與多人交流　達人曝內幕

兄弟跟老婆激情滾沙發！　胡宇威看完陳庭妮《影后》認：怪怪的

《2521》男星PO照炫超貴公仔　放大看卻是「開腿全裸照」網嚇傻！

李玉璽「IG藏1細節」疑偷婊畢書盡：Fuxk You！　18年兄弟情破裂

葛斯齊：消息來源被施壓了！被王定宇提告4天…急開直播斥「骯髒」

獨家／入行短短4年 林襄花1800萬元購入好宅　更宣布重磅消息

阿滴公開求婚HOOK：跟我結婚！「見她穿女裝太正」　2萬人朝聖嗨爆

侯佩岑罕見發火！見楊子狂貶低老婆開酸「你代表作是黃聖依」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

Ultra Taiwan, Miss Monique, 莫尼克小姐, 真人版娜美, 大馬波神, Ms Puiyi

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 奧斯卡影帝自爆加入《黑豹3》！網挖查德威克鮑斯曼「5年前就暗示」
  2. 啦啦隊女神突宣布「4天後動手術」！　陳波波樂觀喊：結果都接受
  3. 《A面》張寗扮印度裔媽媽　請原型母親台詞1句1句全都錄
  4. Joeman驚喜同框《黑白大廚》崔鉉碩、呂敬來！大讚本人：高又帥
  5. 烏克蘭超正細腰DJ曬台灣國旗　真人版娜美大馬波神火辣上陣
  6. 焦凡凡出國解放比基尼！　「挖空露腰」激辣身材全看光
  7. 這是男團還是囚犯？「星空黑潮」五帥集合　製作人自豪：選帥的！
  8. 「本土劇娜美」遊學菲律賓被海關皺眉　緊張認了：丟掉羞恥心
  9. AcQUA源少年出小分隊！　天橋劈腿「竟爆膝蓋掛彩」
  10. 喜翔《春行》鹽醃亡妻存冰櫃　楊貴媚生命最後一天「想吃冰！」

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366