烏克蘭超正細腰DJ曬台灣國旗　真人版娜美大馬波神火辣上陣

記者蕭采薇／台北報導

第四屆Ultra Taiwan將在11月16、17日週末兩天於台北市大佳河濱公園回歸，烏克蘭超正細腰DJ女神Miss Monique（莫尼克小姐）曬出國旗開心表示：「我將前往第一次去的國家-台灣！」「真人版娜美」大馬波神Ms Puiyi，以及將與DJ老公湯宇合體打碟的YouTuber反骨男孩成員Lyla（蕾菈）將在介紹亞洲潛力電音新秀的UMF RadioStage登場。

▲「真人版娜美」大馬波神Ms Puiyi。（圖／翻攝自IG）

今年Ultra Taiwan邀請15位超有才華的女神DJ來台，端出史上最多女性DJ演出陣容。首推當紅烏克蘭前衛浩室女神Miss Monique（莫尼克小姐），充滿個性的螢光綠的挑染俐落中分直短髮以及纖細的螞蟻腰，今年首次來台的Miss Monique興奮表示：「這個週末，我將前往我第一次去的國家—台灣，在我最喜歡的音樂節Ultra Taiwan演出，沒什麼比這個更好的安排了！」

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▲Ultra Taiwan榮獲《DJ Mag》最新一年的「百大音樂節」殊榮。（圖／Ultra Taiwan提供）

而韓國鐵克諾偶像女神YOUNA則有著韓國偶像女團般的白皙臉蛋、細腰及鉛筆長腿，很難想像是從杜拜一場遊艇派對爆紅的韓國才女，如今已是全球的明日之星，YOUNA説：「在Ultra Taiwan演出倒數中！我無比期待分享我的全新曲目以及滿滿的能量給你們大家，期待很快見面！」兩人將在反派舞台RESISTANCE登台演出，帶領樂迷沈浸在充滿情感、療癒的音樂旅程。

▲烏克蘭超正細腰DJ女神Miss Monique（莫尼克小姐）（圖／翻攝自IG）



7位火辣性感的亞洲百大女神DJ也是Ultra Taiwan的吸睛焦點，包括「台灣最美DJ」Peipei（林佩佩）、啦啦隊重電女神Cyndi（亭瑋）、平交道女神Amber NA（藍星蕾）、正妹學霸女神Baiyia、甜辣系個性女神Alyshia（阿莉殺）、性感電音尤物Lynne，以及越南性感女神TynTyn。

▲烏克蘭超正細腰DJ女神Miss Monique，在IG貼出台灣國旗。（圖／翻攝自IG）



Cyndi開心地説：「非常開心也非常榮幸，今年能夠把硬派帶到Ultra Taiwan主舞台，我也準備了全新未發行的音樂要帶給大家，記得早點進場，一起來打拳吧！」Amber NA非常期待，「等不及見到我最愛的粉絲，一起創造回憶吧！週末主舞台見！」