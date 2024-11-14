侯佩岑罕見發火！見楊子狂貶低老婆開酸「你代表作是黃聖依」

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星黃聖依因出演周星馳電影《功夫》而一舉成名，成為「星女郎」。近日她和老公楊子參加實境秀《再見愛人4》，多次吐露想離婚的念頭。節目中，兩人經歷了多次情感拉鋸和深度對話，但最終黃聖依仍未打消離婚想法，讓不少觀眾批評他炒新聞。而節目嘉賓侯佩岑針對兩人互動發表了自己的見解，直呼「黃聖依不要再忍了」。

▲楊子在節目中不斷貶低妻子。（圖／翻攝自微博）

侯佩岑日前轉發了《再見愛人4》的片段並表示：「人生的長路上，不論是事業還是愛情，都伴隨著成長與反思。」在這段影片中，楊子批評黃聖依不懂創業，形容她的創業模式為「詐屍型創業」，黃聖依則不甘示弱地回應丈夫一向對她冷眼相看，始終不看好她的努力，並質問：「你有幫忙改合約嗎？」指楊子根本沒提供過實際幫助。

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▲黃聖依受不了丈夫的批評。（圖／翻攝自微博）

隨後，楊子表示自己始終認為黃聖依缺乏商業才能，讓黃聖依不禁反駁：「你這根本是潛意識裡認為我不行吧？」面對這樣的質疑，楊子一度沉默。侯佩岑在觀察席中看到這一幕後，直言：「黃聖依不要再忍了！」希望她勇敢擺脫另一半的控制，甚至笑稱：「我覺得楊子的代表作就是黃聖依！」。

▲侯佩岑酸楊子代表作是黃聖依。（圖／翻攝自微博）

另外一個引起討論的片段，楊子認為妻子是「老天賞飯吃」，黃聖依相當無奈直接回「能不能別講這句了」，坐在攝影棚內的侯佩岑也忍不住開嗆「楊子是沒飯硬吃」，直言不諱讓許多觀眾大讚爽快。

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