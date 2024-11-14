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范琪斐首談婚變細節哭了！20多歲小三登堂入室「看到男人就想吐」

范琪斐分享離婚之後的心聲。（圖／翻攝自Y、IGG）▲范琪斐分享離婚之後的心聲。（圖／翻攝自YT、IG）

圖文／CTWANT

資深媒體人范琪斐8月宣布結束與美籍前夫「蘿蔔頭」（Roberto）長達20年的異國婚姻，范琪斐昨（13日）在YouTube頻道首次細談離婚始末和婚變前種種跡象，透露婚姻中出現20幾歲的第三者，說到難過處，范琪斐還忍不住流下眼淚。

范琪斐首談婚變細節忍不住落淚。（翻攝自YT）

▲范琪斐首談婚變細節忍不住落淚。（圖／翻攝自YT）

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范琪斐回憶婚變前前夫的行為就有跡可循，他身邊過往一直有2、30歲的年輕女性，但基於信任，她相信「都是朋友」，不過范琪斐並非全無感覺，這個小三其實她也認識，而前夫和小三打著朋友名義一起到日本玩一周，回來又去台南玩3、4天。

除此之外，對方甚至以冷氣壞掉為由直接登堂入室，在范琪斐家的客房住3個禮拜。范琪斐當時就覺得怪怪的，心想「什麼樣的朋友要這麼黏呢」？直到事情爆發，她都以為夫妻關係很好，甚至前一刻還跟前夫談論過年去澳洲玩。然而接下來她只是隨口說，原本9月份無法陪蘿蔔頭去首爾藝術季，現在可以去了；不料對方竟說，「我不要妳去，因為我要帶別人去！」錯愕的范琪斐，不得不面對老公變心的事實。

當她要求前夫和這位「女性友人」停止來往，蘿蔔頭卻表示「不可能！隨便妳要怎麼辦」，接著兩人講好先分居，范琪斐卻發現前夫偷偷去找小三，而且承認已經和對方「在一段感情之中了」。范琪斐透露，前夫過去很依賴她，直言需要的是「陽光、空氣、水加范琪斐」。兩人攜手走過20年，她原本很自信這段關係和感情是無可取代，但如今卻已有另個人可以取代她，還是一個20幾歲的女孩，「我們的關係在那一刻就破掉了」。

范琪斐拍攝前還說很抗拒為了這件事「哭」，然而一談到離婚細節，還是忍不住落淚，甚至一度說不出話。她說決定把真相說出來，是因為周邊的人也有類似的掙扎，希望把這段療癒的過程記錄下來，也幫助同樣陷入同樣困境的人。

雖然范琪斐被蘿蔔頭背叛，但她不希望公開離婚後第三者被肉搜，她也不怪蘿蔔頭，「誰能夠保證20年之後的事情？誰能夠保證20年之後能夠維持承諾呢」，范琪斐相信還有很多經濟獨立的女性，在情感這一面走不出來，希望她分享自己的經驗後，可以幫助到更多人。

范琪斐在10月9日辦妥離婚手續，還在結婚20週年當天，順帶把婚戒丟到首爾某條河川中，等同於將對方從自己的生活中完全抹去，至於是否會想要開始新戀情，她則表示「看到男人就想吐」。

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