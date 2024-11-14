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坂口健太郎拍外景騷動！現場來一票陌生大叔「全為了他」真相超暖

記者陳芊秀／綜合報導

日本男星坂口健太郎連拍兩部虐戀劇，繼與南韓女神李世榮合作《愛過之後來臨的》，緊接著搭檔有村架純演出《再見的延續》，都是甜虐交織的故事。而他的高人氣不僅僅限於女性粉絲，拍攝現場來了一位陌生大叔，且大叔全都為他而來。

▲▼坂口健太郎北海道小樽拍外景，現場來了一票大叔。（圖／翻攝自X）

▲坂口健太郎主演2部虐戀劇接連播出。（圖／翻攝自X）

生田斗真在《再見的延續》飾演有村架純的未婚夫，因為一場車禍離世，心臟移植到坂口健太郎身上，沒想到因此命運就此牽連。而他在記者會透露，坂口健太郎的社交能力很強，當時大家在北海道小樽拍外景，突然來了一票陌生大叔，問了來意之後，大叔表示自己是某某酒吧的老闆，因為坂口健太郎很常去，為此帶著很多慰勞品到現場來探班。

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▲▼坂口健太郎北海道小樽拍外景，現場來了一票大叔。（圖／翻攝自X）

▲坂口健太郎與有村架純合作《再見的延續》。（圖／翻攝自X）

▲▼坂口健太郎北海道小樽拍外景，現場來了一票大叔。（圖／翻攝自X）

▲坂口健太郎、生田斗真、有村架純、中村百合在小樽拍外景，現場來了一票大叔。（圖／翻攝自X）

坂口健太郎表示，有時候拍攝到晚上，會去找店家吃東西，一進去就會聽到對方說「你們在拍戲吧」。他在那時候，在酒吧與坐在旁邊的大叔聊的很熱絡，還說了「我會去拍外景」，然後有時候會收到大家送的慰勞品。

滿島光、佐藤健的《First Love初戀》在北海道札幌、旭川等地拍攝，播出後掀起一波觀光朝聖熱潮，《再見的延續》在北海道小樽拍攝，當地也期待播出後掀起「聖地巡禮」效應。

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