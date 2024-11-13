葛斯齊再戰王定宇！「不怕上法院」手中握底牌：翻出來你會很慘

記者劉宛欣／綜合報導

狗仔葛斯齊日前爆料民進黨立委王定宇曾帶美女見前總統蔡英文，更貼出王傳給女生「我想要你」的曖昧對話截圖，但遭王反嗆PO假圖，雙方隔空開戰，王定宇11日委託律師及辦公室執行長提告。葛斯齊13日再開臉書直播，態度依舊強硬，完全不害怕對簿公堂，還直言「到時候很多東西翻出來你會很慘」，自己也不排除提告，且自己手上還有底牌，相當樂意在法院公開。

▲葛斯齊再開直播砲轟王定宇。（圖／ETtoday資料照）

葛斯齊看到網路上有很多陰謀論，他解釋「越有陰謀的事，我越不敢做，因為我不想要淪為別人的打手，但是我要告訴社會真相，我沒有揭露全部事實，就是要看你的反應」，但王定宇的反應讓他失望，批評王：「不搞事就沒事，但重點是你不讓人民安居樂業就算了還搞事，那你就休怪用我們影劇圈的方式來報導你。」還補充「政治的料我一大堆，要不要丟而已」。

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對於評論王定宇事件的名嘴們，葛斯齊也喊話「不要再去猜陰謀論，不要再加油添醋，我知道你們都很討厭他，不是你們想的那樣，跟什麼台南市長一點關係。」並分析市長選舉在2026，如果他真的有心操弄，2025年、2026年再爆料會更好，自己之所以報導，就是想讓王定宇的老婆知道這件事。

▲葛斯齊呼籲各界不要再猜想陰謀論。（圖／翻攝自葛斯齊臉書）

王定宇先前PO出有葛斯齊頭像的對話截圖「沒錯，王定宇的事，我就是瞎掰的，截圖也是自己編造的，反正大不了被告而已」，葛斯齊再追問「你的P圖到底是不是假的？你到今天還沒跟我講說你的P圖到底是不是假的？什麼朋友給你？那你有查證嗎？立法委員不應該知法犯法，你是公職人員，而且你是選票投出來的，你是公職人員。」

▲王定宇先前PO出葛斯齊對話截圖，葛指出是P圖。（圖／翻攝自王定宇臉書）

葛斯齊指出，王提供的截圖，明顯就是從他臉書，把臉書頭像挖下來貼上，直言「那個東西那個叫P圖」，他不排除提告，笑稱「他還把圖下架，重新再貼上去，他貼上去的時候把我的頭像跟文字都截掉了，那個『沒錯』不見了，我的頭像也不見了，那為什麼我的頭像不見了？因為已經被網友抓出來上面有P圖的痕跡，其實很明顯的」，稱王定宇的圖片經不起專業鑑定，「你把人民當成笨蛋，實打實的東西才經得起考驗，連最基本的這個東西都經不起考驗，你要打什麼官司啊？」

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