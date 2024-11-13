葛斯齊曝陳時中案「找徵信社拍的」　揭幕後手法：誰花錢的自行想像

記者劉宛欣／綜合報導

國民黨立委王鴻薇日前爆料政委陳時中、時任中華開發資本資深副總經理王必勝出席飯局有「香肩美女」相伴，後證實皆為執業醫師，成了烏龍爆料，王鴻薇為此致歉。狗仔葛斯齊13日下午開直播戰王定宇之餘，也提起了此事，直指陳時中案是有人請徵信社、私家偵探去拍的，表示「我看手法就知」。

▲國民黨立委王鴻薇爆料翻車，稱陳時中、王必勝出席「香肩美女飯局」，最後證實在場女性是執業醫師。（圖／ETtoday資料照）

葛斯齊13日開直播，期間提到了自己只想揭開真相，不想沾染政治口水，接著突然表示：「陳時中那個案子，你們看不出來嗎？那個就是徵信社拍的，就是私家偵探拍的，拍完以後給媒體爆，就這麼簡單，我看手法就知道了。」

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葛斯齊進一步指出，從拍攝手法看來，如果是媒體拍，應該會採取某些措施，會有一些必拍的東西，但卻都沒有，直言：「媒體在做查證、拍攝、記錄的情況下，通常會採取一些我們工作中必須要有的元素，但那個畫面卻沒有這樣的元素存在。」他還爆料稱自己知道去拍的是哪家徵信社，對方還是他認識的人。

▲葛斯齊直播提到陳時中案。（圖／翻攝自葛斯齊臉書）

葛斯齊說「但我從來沒打電話給他（指徵信社人員），為什麼？因為他也是拿人家錢幫人家做事。」並且補充道：「至於是誰花錢的，你們自己去想像，我就不點破了。這已經是政治那邊的事情了，我不想打政治口水。」

▲陳時中對烏龍爆料表示：「要懂得尊重他人。」（圖／資料照）