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黃小柔鏟肉8公斤「公開瘦回少女身材秘訣」　結婚10週年拍絕美婚紗照

記者孟育民／台北報導

黃小柔上月慶祝結婚10周年，一家人拍婚紗照作為紀念，而為了保持最佳狀態，她事前也做足準備功夫，刻意瘦身以最佳狀態拍下最美一刻，老公對她的身材也是給予100分滿分。生了小孩後，黃小柔體態不能像少女時代，加上年紀愈大新陳代謝更是愈來愈慢，吃得少脂肪一樣在身體堆積。她大方分享多年來維持體態方法，「目前體重是49公斤，高峰期曾有57公斤，如今差上8公斤，真的很誇張。」

▲▼黃小柔上月跟老公小孩一起拍結婚10週年照片。（圖／黃小柔提供）

▲▼黃小柔上月跟老公小孩一起拍結婚10週年照片。（圖／黃小柔提供）

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黃小柔對吃有忍口，就是戒掉一切澱粉，飯、麵包等不吃，醬料也要零糖，一切循序漸進的進行，除了靠飲食調整外，也很積極運動，即使瘦下來之後，也沒暫停運動，目前體脂肪約18%，「一個禮拜盡可能有三次的有氧如Zumba輪流搭配空中瑜伽，每次約一小時。」她強烈建議一定要選擇自己喜歡的運動項目，才有助於真正的持之以恆。

▲▼黃小柔上月跟老公小孩一起拍結婚10週年照片。（圖／黃小柔提供）

▲黃小柔面對胖照片，不抗拒，她認為是時刻警惕自己的最好提醒。（圖／黃小柔提供）

作為人妻、女兒、自己，黃小柔認為先把自己顧好，才可以專心當人妻，照顧家庭，再來也能安排當女兒的本份，女人，身份很多，最不能的就是沒有了自己。」她近年專心家庭外，演藝工作也一直沒停止過，除上通告外，近年自媒體興起，她也帶著老公、小孩一起入鏡，談家庭、講講兒女經。

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