長得像《海洋奇緣》莫娜嗎？迪士尼送你去夏威夷　中文配音卡司曝

記者蕭采薇／台北報導

迪士尼經典動畫最新系列作品《海洋奇緣2》距離登台進入倒數計時，美國預售首日更衝破年度動畫賣座紀錄。《海洋奇緣2》狹帶首集超高破表人氣排山倒海而來，美國也在線上舉辦「最像海洋公主大賽」，冠軍即可贏得夏威夷歐胡島的海洋公主主題豪華之旅。

▲《海洋奇緣2》劇照。（圖／迪士尼提供）

此外中文版部分，海洋公主「莫娜」、半神人「毛伊」、以及全新大反派「瑪丹姬」，竟一次邀請到三位金曲歌手為中文版電影獻聲配音，並分別由「金曲最佳新人」Makav真愛、「台灣雷鬼唱作人」Matzka、以及「排灣金曲歌后」ABAO阿爆（阿仍仍）合體聲演。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Makav真愛首次挑戰迪士尼動畫配音坦言「非常緊張，但獲得迪士尼的青睞簡直是每個女孩的夢想成真」，自《海洋奇緣》第一集回歸配音的Matzka、以及多次獲得金曲獎肯定的阿爆（阿仍仍）則喊話：「莫娜根本是為真愛量身訂製的角色！」

年僅21歲的Makav真愛今年憑藉首張個人創作專輯，初試啼聲即一舉拿下金曲獎最佳新人、以及最佳原住民語專輯獎，憑藉天籟嗓音勇闖樂壇的黑馬新人不愧其「布農寶藏女孩」的稱號，更是演繹乘風破浪、敢於追夢的海洋公主莫娜的完美人選，也讓觀眾相當期待由新生代實力派唱將Makav 真愛演繹的非典型迪士尼公主。

▲「金曲新人」Makav真愛為海洋公主「莫娜」配音。（圖／迪士尼提供）

此外，繼八年前《海洋奇緣》第一集回歸配音的Matzka此次則顯得更駕輕就熟，與半神人毛伊同樣擁有魁梧身材、渾厚歌聲、且同樣不失純真性格的Matzka 首次配音就讓網友直呼「根本是毛伊本人」，如今再度收到迪士尼邀約，二話不說就答應接下角色，「再次見到毛伊，有種和老朋友重聚的熟悉感」，並開心喊話「跟兩位好朋友們一起配音非常好玩，就像真的化身《海洋奇緣2》的角色，一起展開新的冒險旅程。」

▲繼八年前《海洋奇緣》第一集回歸配音的Matzka，此次則顯得更駕輕就熟。（圖／迪士尼提供）

首次挑戰動畫配音的阿爆（阿仍仍），當年曾與Matzka一起登上網路節目為《海洋奇緣》宣傳，如今合體並為初登場的邪魅反派配音，坦言一開始相當驚訝，「不太確定自己是否能接下這個重責大任」，不過經過了解角色個性、並聽完角色主題曲後，便自信接下邀約，「瑪丹姬的個性、樣貌都跟我非常相似，雖然我不是壞人，但你們看了電影後就會理解雖然她是反派，但非常有魅力，絕對會是迪士尼動畫的另一個代表性女反派！」

▲ABAO阿爆（阿仍仍）聲演全新大反派「瑪丹姬」。（圖／迪士尼提供）

《海洋奇緣2》美國預售首日衝破年度動畫賣座紀錄，甚至打敗同為迪士尼期下皮克斯的全球年度票房冠軍《腦筋急轉彎2》，締造僅次於《死侍與金鋼狼》等大片的傲人成績，來勢洶洶直接鎖定年度冠軍寶座！美國感恩節長週末票房預測更上看1億3500萬美元，勢在打破同為迪士尼經典動畫系列的《冰雪奇緣》兩集紀錄，《海洋奇緣2》將於11月28日全台上映。