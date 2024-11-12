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吳姍儒產後回歸主持棒！收吳宗憲百萬保姆車　他霸氣答應養2外孫

記者孟育民／台北報導

中天綜藝《小明星大跟班》主持人Sandy自8月向節目告假3個月生產，今（12日）她回歸進棚錄影，氣色紅潤的她開心分享好心情：「月中的時候出來主持金鐘獎，真的壓力蠻大的，所以結束之後，又回去躲了一陣子，還好開工是跟著爸爸，沒有那麼大的壓力，跟他一起主持，心裡很穩定，而且回《小大》就是回娘家的感覺，也期待我們的節目能有更好的收視率。」

▲▼中天綜藝《小明星大跟班》媒體探班-吳宗憲、吳姍儒。（圖／記者周宸亘攝）

▲吳宗憲、吳姍儒出席《小明星大跟班》媒體探班。（圖／記者周宸亘攝）

Sandy也提到升格2寶媽的生活變化：「很忙，真的很忙，但是我覺得忙得蠻開心的，第2胎也比較有經驗了，沒有這麼慌亂，但我現在會先暫時專心在工作上，我的身體也恢復得非常好，因為我月子做得超好的，現在完全不怕冷，所以女生生完小孩一定要好好坐月子。」

▲▼中天綜藝《小明星大跟班》媒體探班-吳宗憲、吳姍儒。（圖／記者周宸亘攝）

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▲吳姍儒產後回歸工作崗位。（圖／記者周宸亘攝）

吳宗憲聽了也非常有感：「養小孩真的很辛苦，養兒方知父母恩，知道爸爸以前養4個有辛苦了吧，每個都嗷嗷待哺，現在想起來真的好累。」不料Sandy聽完卻要他再繼續加油：「因為初一、蒔五也是要給你養。」不過吳宗憲也拍胸脯掛保證說：「那有什麼問題，阿公Ok的！」而吳宗憲還透露為了家中新成員的到來，特別送給Sandy一台保母車，Sandy則低調地說：「因為我原本的車子只能裝5個人，因為要多放一個安全汽座裝不下，所以才請他給我一台大一點的車子。」

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吳姍儒, 吳宗憲, 小明星大跟班

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