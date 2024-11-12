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被譽為「石礦大王」！前亞洲首富呂志和辭世　享耆壽95歲

呂志和於7日辭世。（圖／翻攝微博）

▲嘉華國際集團與銀河娛樂集團主席呂志和7日安詳辭世。（圖／翻攝微博）

圖文／CTWANT

嘉華國際集團與銀河娛樂昨（11）日晚間公布，集團主席呂志和於11月7日安詳辭世，享耆壽95歲。呂志和1955年白手起家創立嘉華後，參與香港多個大型填海工程，奠定了他「石礦大王」的稱號；甚至還有小行星命名為「呂志和星」，可見呂志和一生對社會的貢獻。

嘉華集團與銀河娛樂在聲明中，讚揚呂志和對公司做出了寶貴的貢獻，「他的遠見、卓越的領導能力與指導，成為本集團發展與持續成功的基石。」銀河娛樂集團2005年成為首間於港交所上市的博彩公司，及於2013年被納入恒生指數成份股。

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董事會強調，銀娛將繼續按照董事會制定的業務策略經營業務。呂志和的辭世對本集團的營運不會造成任何影響。並將適時委任新任董事會主席兼董事總經理，會盡快發布消息。 董事會對呂志和的辭世表示最深切的哀悼，並向他的家屬致以最深切的慰問。

呂志和是香港著名實業家、慈善家和社會運動家。1955年呂志和創立嘉華公司，初期專注於建築材料供應，參與香港多個大型填海工程，奠定了他「石礦大王」的稱號，甚至一度成為亞洲首富。

七十年代，呂志和進軍酒店業，在尖沙咀東部購地興建首間酒店，並將管理權交予外國專業管理公司。八、九十年代，他集中於美國酒店及地產發展，旗下酒店與多個國際知名品牌合作，在美國擁有約20家酒店之物業及管理權，成為全美12大酒店業主之，獲得「酒店大亨」的稱號。

2002年，澳門開放博彩業，呂志和成立銀河娛樂集團，成功獲得博彩經營權，成為澳門三家獲得博彩批給合同的營運商之一。

呂志和於2015年創立「呂志和獎—世界文明獎」，表揚對世界文明進步、可持續發展、人類福祉和社會和諧善美方面作出重大貢獻的個人或團體。幾十年來他不斷捐助中國、香港、澳門及海外學府，扶助弱勢社群。中國科學院紫金山天文台把國際編號5538的小行星命名為「呂志和星」，表揚他對社會的巨大貢獻

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