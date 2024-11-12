朋友還她錢...林逸欣竟被爆「涉詐騙進警局」！　過程全曝光

記者蔡琛儀／綜合報導

才女林逸欣近日突然收到警局通知書，表示她涉及詐欺及洗錢防制法案，「身為一個曾經的反詐騙大使，卻被爆詐騙而進了警局，而且還必須從台北搭車到嘉義...」她無奈表示，之前自己的照片就很常被盜用，「我真的抓不完，拜託大家，拜託不要上當好不好，不要借錢給他們，不要！」

▲▼林逸欣竟意外捲入詐騙案件。（圖／鑫羽工作室提供、翻攝林逸欣IG）

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而通知她的是嘉義市政府警察局第二分局由於通知單上的說明時間剛好遇到林逸欣演唱會，因此她親自致電到警局，得知有人被詐騙幾萬元，先匯到一個A戶頭，這個A戶頭又把錢分到好幾個戶頭，其中一個B戶頭剛好是林逸欣朋友的戶頭，巧的是有一天她和該朋友去逛街，她當天幫朋友刷卡付帳，朋友把錢匯還給她，竟讓她因此被盯上，誤以為她也是詐騙集團的戶頭，而被害人在嘉義，因此通知她至嘉義到案說明。

後來林逸欣在演唱會結束後，也親自前往警察局說明，自嘲：「這個車票錢都比那2600元還要貴！」最後她在警局花了一個多小時做筆錄，解釋收到的款項來源，由於沒有文字紀錄，她只好出示逛街當天與朋友的合照以茲證明。但仍不忘表示很敬佩警察如此辛苦，並提醒網友若遇到這樣的狀況不要置之不理，免得帳戶被凍結。

林逸欣過去曾擔任過反詐騙大使，因此她也在影片最後不忘說：「希望大家不要再騙人了，也希望大家可以提高警覺，小心詐騙，如果有任何的問題都可以撥打165反詐騙專線，希望不要再有多人受害。」