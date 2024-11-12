《地獄公使2》金聖喆接棒男主角　青龍獎影后文素利成最有魅力反派

文／人物誌

韓國高人氣反烏托邦漫改影集《地獄公使2》，同樣由《失速列車》延尚昊導演執導，延續了首季震撼的超自然情節，並以更宏觀的格局講述地獄使者帶給人間的災難。在第二季中，原本飾演邪教教主鄭晉守的演員劉亞仁，因為劉演員捲入毒品相關刑事案件而被迫換角，改換為曾出演《那年，我們的夏天》的金聖喆，使用換臉技術使劇中回憶片段能夠銜接上，並與資深演員金賢珠展開鬥智鬥勇的攻防。

在第一季中，講述了地獄使者開始向人類宣布死亡預告，並在預告日期當天，召喚出高大且漆黑的怪物，以殘忍的手法殺害受宣告者；在這因地獄使者而人心惶惶的時代，妄自權勢該神秘現象的「新真理教」成為了眾人的依託，盲目追從「議長」鄭晉守的極端分子成立了激進組織「箭簇」。當世界因邪教信仰與超自然現象走入末日之前，閔惠珍（金賢珠飾）決定力挺而出，致力於瓦解濫用信仰的團體。

▲《地獄公使2》延續了首季震撼的超自然情節。（圖／Netflix，下同）

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末世中窺見泯滅人性的殘酷，邪教間展開話語權的爭鬥



兩季最大的差別，在於首季著重於塑造地獄使者帶來的恐懼感、邪教對於人性的破壞，而第二季則著重於不同理念的團體之間，如何運用權術與謀略奪回民意的支持，以及在道德敗壞的末世中，人們該如何把握良心的那把尺。在首季中，遭受宣告卻得以倖免的女童宰賢，以及死而復生的鄭晉守、朴靜子，劇集將留給觀眾更多的疑問，並在角色在探詢真相的過程中，感受到這個虛構世界所營造的魔性魅力。

另外，文瑾瑩在第二季的加入更是使劇情變得更為豐富，其所飾演的「陽光班老師」作為邪教激進團體的高階人士，舉手投足間散發出獨特的人格特質，一聲令下便能讓信徒慷慨赴死，甚至不惜投入地獄之火終結己生；然而，本名吳智媛的她，曾經也擁有過幸福的婚姻、優渥的生活，直到地獄使者與新真理教的出現，著迷於邪教教主的她，逐漸失去理智而成為陽光班老師。

在虛構故事中的誇張情節，看見似曾相識的社會新聞，邪教崇拜對人心的荼毒，那絲不適與不寒而慄，更是本季的亮點所在。

「青龍獎女演員文素利」化身陰險秘書官，詮釋亂世中存在的必要之惡



為了避免邪教的壯盛使韓國成為政教合一的國家，政府決定出手干預邪教的運作，藉以栽培出符合國家需要的領袖，並與激進團體、反邪教組織維持在平衡的對立，藉此穩定失控的局勢。「青龍獎女主」文素利在劇中，將飾演秘書官李秀卿並試圖干預各團體的運作，不擇手段達成目的的人設雖不討喜，但在邪教橫行的世界卻是必要之惡，角色魅力甚至更勝其他邪教教主。

最令劇迷好奇的是，地獄公使究竟為何？死亡宣告的原因是什麼？即便來到了第二季，劇集仍然未針對超自然想像加以解釋，反而是留下了更多疑問。是此，觀眾對劇情的評價有兩極化的走向，但其實換個角度思考，超自然現象之所以迷人又恐怖，正是因為它無法被解釋，《地獄公使2》所塑造的，是人們面對怪異現象所生的不安與恐慌，影集看似是在描繪怪物，實則是刻劃關於人們在面對危難時的故事。

《地獄公使2》共計六集，全集數現已上架Netflix。

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