記者田暐瑋／綜合報導

11月11日是光棍節，在南韓卻是「PEPERO DAY」（巧克力棒節），可以互相贈送巧克力棒傳遞愛意，偶像韓團THE BOYZ的老么ERIC在這天特地買了巧克力棒要送粉絲，還親切在包裝上寫字，沒想到粉絲發現這款竟然是保險套，哭笑不得PO上網，讓ERIC崩潰大叫：「太丟臉了！」

THE BOYZ的老么ERIC每年的11月11日都會發巧克力棒和手寫信給粉絲，今年他在結束工作後特地到超商的巧克力棒陳列區挑選，看到其中一款包裝上有「Dear」文字框的款式，想起團體的粉絲曲也是〈Dear〉，加上又有可以手寫的文字框，想著可以寫上粉絲名「THE B」就立刻買了下來。

▲Eric買錯1111禮物。（圖／翻攝自IG）



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沒想到PO網後，卻有粉絲發現這款其實是巧克力棒廠商和保險套聯名的商品，內容物其實是保險套，ERIC得知後當場崩潰，趕緊發文向粉絲解釋：「說實話我現在太羞恥太丟臉了，所以一周內我打算先躲到老鼠洞裡！」更PO出一個哭臉說：「你們應該知道我的心意吧？」粉絲紛紛笑虧，「這牌子故意推出這種活動是不是就是為了害人買錯，笑死我了」、「看到標題還以為是什麽塌房事件..沒想到那麽好笑」。